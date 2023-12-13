Hatay 'toplu konut' detaylarını Ocak'ta açıklayacak

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, rezerv alan ilan edilen bölgeler dışında kalan alanlarda vatandaşların konut ihtiyacını karşılamak üzere toplu konut projeleri üzerinde çalıştıklarını, proje detaylarını Ocak ayı içerisinde açıklayacaklarını söyledi.HATAY (İGFA) - Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Antakya ilçesine bağlı Derince, Ekinci, Şeyh Ali, Orhanlı, Barbaros, Kantara, Şirince Mahalllelerini ziyaret ederek muhtar ve mahalle sakinleri ile halk toplantısında bir araya gelerek mahalle sakinlerinin sorunlarını ve taleplerini dinledi.

Mahalle sakinlerinin yol, kanalizasyon, içme suyu, çöp ve atıkların toplanması, konteyner gibi talepleri üzerine Savaş, depremin üzerinden geçen 10 aylık süreçte boş durmadıklarını, işlerini yaptıklarını ve yapmaya da devam edeceklerini, bu süreçte bir an olsun siyaset düşünmediklerini, bir an olsun rant düşünmediklerini, vatandaşların talep ve ihtiyaçları doğrultusunda hizmet ürettiklerine dikkat çekti.

ŞEBEKE SULARI İÇİLEBİLİR

Sorulan sorular üzerine Başkan Savaş, ağır hasarlı ya da yıkılmış da olsa evinin bulunduğu alanda konteyner yada çadırda yaşamlarını sürdüren vatandaşların talepleri doğrultusunda onları mağdur etmemek için su aboneliklerini iptal etmediklerini söyledi.

Şebeke sularından örnekler alınarak periyodik olarak hem büyükşehir hem de Sağlık Bakanlığı tarafından tahlillerin yapıldığını belirten Savaş, sularda herhangi bir kimyasal ya da biyolojik kirlilik olmadığını, vatandaşların şebeke sularını gönül rahatlığıyla içip kullanabileceğini dile getirdi.

Mahalle sakinlerinin özellikle çöplerin toplanması konusunda sıkıntı yaşadıklarını belirtmesi üzerine Başkan Savaş, çöplerin toplanarak taşınması işlerinin ilçe belediyelerinin tasarrufunda olduğunu kaydetti. Başkan Savaş, ‘’İlçe belediyelerini çöpleri toplamaları konusunda bir kez daha duyarlılığa ve sorumluluklarını yerine getirmeye davet ediyorum’’ dedi.

Kanalizasyon şebekesi konusundaki talepler üzerine Savaş, deprem öncesi 15 mahalle için proje oluşturduklarını ancak deprem nedeniyle hayata geçirilemediğini ifade etti ve en kısa sürede sorunun çözümü için talimat verdi.

BİZ MUHALEFETİZ YETKİMİZ YOK DİYE OTURUP İZLEMEDİK! ÇALIŞTIK

Başkan Savaş, Hatay'da yaşanan depremin diğer depremlere oranla çok daha şiddetli olduğunu, pandemi ve yaşanan deprem felaketleri nedeniyle insanların büyük bir travma yaşadığını ifade etti. Savaş, Şubat 2022 de çıkan yasayla birlikte afet bölgelerinde yetkinin AFAD Kızılay ve 8 bakanlığa verildiğini, büyükşehirin yetkisinin olmadığını belirterek, “Ama, biz de depremden bu yana bizim yetkimiz yok diye durmadık, hiç durmadan çalışmaya devam ettik. Yetki hükümette, AFAD'TA, Kızılay'da, biz muhalefetiz diyerek sorumluluğu üzerimizden atıp izlemedik.” diye konuştu.