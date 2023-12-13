Son Dakika

Hatay 'toplu konut' detaylarını Ocak'ta açıklayacak

GÜNDEM 13.12.2023, 14:54
Hatay 'toplu konut' detaylarını Ocak'ta açıklayacak

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, rezerv alan ilan edilen bölgeler dışında kalan alanlarda vatandaşların konut ihtiyacını karşılamak üzere toplu konut projeleri üzerinde çalıştıklarını, proje detaylarını Ocak ayı içerisinde açıklayacaklarını söyledi.HATAY (İGFA) -  Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Antakya ilçesine bağlı Derince, Ekinci, Şeyh Ali, Orhanlı, Barbaros, Kantara, Şirince Mahalllelerini ziyaret ederek muhtar ve mahalle sakinleri ile halk toplantısında bir araya gelerek mahalle sakinlerinin sorunlarını ve taleplerini dinledi.

Mahalle sakinlerinin yol, kanalizasyon, içme suyu, çöp ve atıkların toplanması, konteyner gibi talepleri üzerine Savaş,  depremin üzerinden geçen 10 aylık süreçte boş durmadıklarını, işlerini yaptıklarını ve yapmaya da devam edeceklerini, bu süreçte bir an olsun siyaset düşünmediklerini, bir an olsun rant düşünmediklerini, vatandaşların talep ve ihtiyaçları doğrultusunda hizmet ürettiklerine dikkat çekti.

ŞEBEKE SULARI İÇİLEBİLİR

Sorulan sorular üzerine Başkan Savaş,  ağır hasarlı ya da yıkılmış da olsa evinin bulunduğu alanda konteyner yada çadırda yaşamlarını sürdüren vatandaşların talepleri doğrultusunda onları mağdur etmemek için su aboneliklerini iptal etmediklerini söyledi.

Şebeke sularından örnekler alınarak periyodik olarak hem büyükşehir hem de Sağlık Bakanlığı tarafından tahlillerin yapıldığını belirten Savaş, sularda herhangi bir kimyasal ya da biyolojik kirlilik olmadığını, vatandaşların şebeke sularını gönül rahatlığıyla içip kullanabileceğini dile getirdi.

Mahalle sakinlerinin özellikle çöplerin toplanması konusunda sıkıntı yaşadıklarını belirtmesi üzerine Başkan Savaş, çöplerin toplanarak taşınması işlerinin ilçe belediyelerinin tasarrufunda olduğunu kaydetti. Başkan Savaş, ‘’İlçe belediyelerini çöpleri toplamaları konusunda bir kez daha duyarlılığa ve sorumluluklarını yerine getirmeye davet ediyorum’’ dedi.

Kanalizasyon şebekesi konusundaki talepler üzerine Savaş, deprem öncesi 15 mahalle için proje oluşturduklarını ancak deprem nedeniyle hayata geçirilemediğini ifade etti ve en kısa sürede sorunun çözümü için talimat verdi.

BİZ MUHALEFETİZ YETKİMİZ YOK DİYE OTURUP İZLEMEDİK! ÇALIŞTIK

Başkan Savaş, Hatay'da yaşanan depremin diğer depremlere oranla çok daha şiddetli olduğunu, pandemi ve yaşanan deprem felaketleri nedeniyle insanların büyük bir travma yaşadığını ifade etti. Savaş, Şubat 2022 de çıkan yasayla birlikte afet bölgelerinde yetkinin AFAD Kızılay ve 8 bakanlığa verildiğini, büyükşehirin yetkisinin olmadığını belirterek, “Ama, biz de depremden bu yana bizim yetkimiz yok diye durmadık, hiç durmadan çalışmaya devam ettik. Yetki hükümette, AFAD'TA, Kızılay'da, biz muhalefetiz diyerek sorumluluğu üzerimizden atıp izlemedik.” diye konuştu.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 15 40
2. Galatasaray 15 40
3. Kayserispor 15 29
4. Trabzonspor 15 26
5. Beşiktaş 15 26
6. A.Demirspor 15 23
7. Antalyaspor 15 23
8. Rizespor 15 22
9. Kasımpasa 15 21
10. Hatayspor 15 18
11. Ankaragücü 15 18
12. Sivasspor 15 18
13. Karagümrük 15 17
14. Başakşehir 15 15
15. Gaziantep FK 15 15
16. Konyaspor 15 14
17. Samsunspor 15 14
18. Alanyaspor 15 14
19. Pendikspor 15 13
20. İstanbulspor 15 8
Takımlar O P
1. Eyüpspor 15 39
2. Kocaelispor 15 32
3. Göztepe 15 29
4. Bandırmaspor 15 26
5. Sakaryaspor 15 26
6. Bodrumspor 15 25
7. Gençlerbirliği 15 24
8. Ahlatçı Çorum FK 15 23
9. Keçiörengücü 15 19
10. Boluspor 15 19
11. Manisa FK 15 18
12. Erzurumspor 15 18
13. Ümraniye 15 18
14. Adanaspor 15 16
15. Şanlıurfaspor 15 14
16. Pendikspor 0 0
17. Tuzlaspor 15 13
18. Giresunspor 15 9
19. Altay 15 5
Takımlar O P
1. Liverpool 16 37
2. Arsenal 16 36
3. Aston Villa 16 35
4. M.City 16 33
5. Tottenham 16 30
6. M. United 16 27
7. Newcastle 16 26
8. Brighton 16 26
9. West Ham United 16 24
10. Fulham 16 21
11. Brentford 16 19
12. Chelsea 16 19
13. Wolves 16 19
14. Bournemouth 16 19
15. Crystal Palace 16 16
16. Nottingham Forest 16 14
17. Everton 16 13
18. Luton Town 16 9
19. Burnley 16 8
20. Sheffield United 16 8
Takımlar O P
1. Girona 16 41
2. Real Madrid 16 39
3. Atletico Madrid 15 34
4. Barcelona 16 34
5. Athletic Bilbao 16 29
6. Real Sociedad 16 29
7. Real Betis 16 26
8. Las Palmas 16 24
9. Getafe 16 22
10. Rayo Vallecano 16 20
11. Valencia 16 19
12. Deportivo Alaves 16 16
13. Villarreal 16 16
14. Osasuna 16 16
15. Mallorca 16 14
16. Sevilla 15 13
17. Cadiz 16 13
18. Celta Vigo 16 10
19. Granada 16 8
20. Almeria 16 4