Hatay Samandağ'da su sıkıntısı

Hatay Büyükşehir Belediyesi 2022 yılı Eylül ayı meclis toplantısı Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Murat Hayzaran başkanlığında gerçekleşti. Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz, HATSU’nun su fiyatlarındaki aşırı düşüklük nedeniyle ciddi bir ekonomik sorunla karşı karşıya olduğunu vurguladı.HATAY (İGFA) - Hatay Büyükşehir Belediyesi 2022 yılı Eylül ayı meclis toplantısında konuşan Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz, HATSU’nun gelir gider tablosunu incelediklerinde, kurumun geliri ile gideri arasında çok büyük farklar olduğunu anlatırken, “Bir an önce bu soruna hep birlikte çözüm üretmemiz gerekiyor. HATSU gibi 1 buçuk milyonluk bir nüfusu ilgilendiren kurum sıkıntıda ise hiç birimizin buna kayıtsız kalma lüksü yok. Bir komisyon kurulup bu olayın acil bir şekilde masaya yatırılması lazım. HATSU gelir- giderlerinde yüzde 300 fark var. Bütün Hatay’da yaşayan insanları ilgilendiren bu meseleyi siyasete kurban etmeden çözmemiz lazım” dedi.

MADENLİ-SERİNYOL YOLU BÜTÇE PLANLAMASI YAPILDI

Meclis toplantısında Büyükşehir Belediyesinin gündeme aldığı Antakya Serinyol Mahallesi ile Arsuz Madenli Mahallesi arasında yapılacak yolun bütçesinin yüzde 20’sinin 2022 yılı bütçesinden yüzde 80’inin de 2023 yılı bütçesinden karşılanması teklifi meclis üyelerinin oyları ile kabul edildi.

Aynı şekilde, Hatay Büyükşehir Belediyesi Yaş meyve ve Sebze Halk Kompleksi yapım işi bütçe ödeneğinin yüzde 10’unun 2022 yılı, yüzde 90’ının ise 2023 yılı bütçesinden karşılaması önerisi de meclis üyeleri tarafından onaylandı.

BELEDİYE MECLİSİ BAZI TESİSLERİN ADINI DEĞİŞTİRDİ

Toplantıda, Sümerler Futbol Sahasının isminin Necmi Doğan Futbol Sahası, Esentepe Futbol Sahasının; Baba Kerim Futbol Sahası, Spor Kompleksi Mersah Alanının da Prof. Dr.İbrahim Öztek Mersah Alanı olması oy birliği ile kabul edildi. EXPO alanlarında yapılması planlanan etkinlikler için belirlenen ücret tarifesinin de kabul edildiği toplantıda, daha önce HBB Meclisinin “meclis kararlarının tüm basına ilan şeklinde” verilmesine ilişkin kararı da gündeme geldi.

Konu ile ilgili açıklama yapan Başkanvekili Murat Hayzaran, tüm gazetelere meclis kararlarının ilan olarak verilmesinin çok ciddi bir mali boyutu olduğunun ortaya çıktığını, ayrıca bunun 2021 yılında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Tasarruf Genelgesi’ne aykırı olduğunun anlaşıldığına dikkat çekti. Hayzaran bu nedenlerle kararın uygulanamadığını ifade etti.

Mecliste, bir sonraki meclis toplantısının 13 Ekim Perşembe günü saat 14.00’da yapılmasına karar verildi.