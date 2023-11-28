Hatay Samandağ'da sel sonrası son durum

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, il genelinde yaklaşık 3 gün boyunca süren yoğun yağışlardan olumsuz etkilenen Samandağ’da afet sonrası yapılan çalışmaları denetledi.HATAY (İGFA) - Çiğdede, Deniz ve Kapısuyu (Çevlik) Mahallelerinde aşırı yağış ve fırtına sonrası olumsuzlukların giderilmesi için çalışmaların sürdüğünü bildiren Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, Büyükşehir Afet ve Acil Durum Koordinasyon Merkezi'ne bağlı birimleri 26 ve 27 Kasım'da yoğun yağışlardan etkilenen 25 vatandaşı evlerinden tahliye edip güvenli yerlere yerleştirdiğini kaydederek, deniz yükselmesinden kaynaklanan su taşkının giderilmesi için tahliye kanalı açma, genel temizlik ve yol iyileştirme çalışmalarımız devam ettiğini açıkladı

Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Savaş, “Bilindiği üzere dünyamız artık pek çok sıkıntılara gebe. Bunların başında çevresel sıkıntılar gelmektedir. En çok da yağış rejiminin değişmesi ve çevresel sıkıntıların artması dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi olarak Afet ve Acil Durum Koordinasyon Merkezi bünyesinde Afet Müdahale Planı hazırladık. HBB’nin tüm birimleri bu plan çerçevesinde çalışmaktadır.’’ dedi.

Her birimin bir afet olduğunda sorumlulukları kapsamında görevini yerine getirdiğini vurgulayan Savaş, “İl genelinde meydana gelen yağış ve fırtınadan dolayı özellikle İskenderun ve Samandağ ilçelerimizde sıkıntıları gidermek için arkadaşlarımız, cansiperane çalışmakta. Problemler oluşmadan önlemler alma noktasında da çalışıyoruz. Deprem, yangın, sel felaketi, denizin taşması gibi felaketlerin üstesinde gelmeye gayret ediyoruz.” diye konuştu.

Temiz ve sağlıklı bir çevrede insanların yaşamlarını sürdürmelerini sağlamak amacıyla çalışmaları sürdüreceklerini sözlerine ilave eden Başkan Savaş, HBB ekiplerine teşekkür ederken tüm Hataylılara da geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bölgenin değişik yerlerinde ortaya çıkan ve denizden gelen atıkların toplandığını aktaran Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Mahir Çiçek de yerel düzeyde yaşanan afetin etkilerini azalmak için çalıştıklarını dile getirdi.

SAMANDAĞ’DA DENİZ SUYUNUN YERLEŞİM ALANI İÇLERİNE ULAŞMASI ENGELLENDİ

Bu arada Meydan Mahallesi ve Ziyaret Mevkisi’nde deniz taşması sonrası sulama kanallarında oluşan tıkanıklıkları gidererek suyun yerleşim alanlarına kadar ilerlemesini engelleyen itfaiye ekipleri, ev ve iş yerlerinde mahsur kalan 25 vatandaş ve 5 aracı güvenli bölgelere naklederken ayrıca 9 evden de su tahliyesi gerçekleştirdi.

Denizde yaşanan şiddetli dalgalar nedeniyle çok sayıda teknenin batmasını önleyen itfaiye personelleri, batan bir tekneye de müdahale ederek olası bir mal kaybının önüne geçti.

Gerçekleşen fırtına sonrasında, deniz suyunun yükselmesine bağlı olarak sahil şeridi, Çevlik Balıkçı Barınağı ve limanda meydana gelen yoğun kirliliği bertaraf eden Çevre Koruma ekipleri cadde, sokak, kaldırım, yol, deniz ve kıyı temizlik çalışmalarına ise ara vermeden devam ediyor.

Uyarı ve talimatlar doğrultusunda teyakkuz halinde olan Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin bölgede yaşanan tüm olumsuzluklara karşı anında müdahalelerde bulunduğu öğrenildi.