Son Dakika

Hatay Reyhanlı'da barajda serinlik ölümle bitti

GÜNDEM 31.08.2022, 00:06
Hatay Reyhanlı'da barajda serinlik ölümle bitti

Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki baraja giren 3 kişiden biri hayatını kaybetti.HATAY (İGFA) - Alınan bilgiye göre Suriye uyruklu üç vatandaş serinlemek için Kelli Mahallesi’ndeki baraja girdi.

İki kişi kendi imkânları ile barajdan çıkarken bir kişinin gözden kaybolduğu ve sudan çıkamadığı 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi.

İhbar üzerine olay yerine intikal eden Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Su Altı ve Su Üstü Arama Kurtarma Ekibi(HİSAK) ivedilikle arama kurtarma çalışmalarına başladı.

HİSAK ve AFAD ekiplerinin ortak çalışması sonucu 23 yaşındaki Suriye uyruklu erkek vatandaşın cansız bedenine ulaşıldı.

Sudan çıkarılan vatandaş sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yorumlar (0)
26
az bulutlu
Namaz Vakti 31 Ağustos 2022
İmsak 04:52
Güneş 06:22
Öğle 13:10
İkindi 16:50
Akşam 19:47
Yatsı 21:11
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 4 10
2. Gaziantep FK 4 10
3. Adana Demirspor 4 9
4. Konyaspor 4 8
5. Fenerbahçe 4 7
6. Başakşehir 3 7
7. Galatasaray 4 7
8. Trabzonspor 4 7
9. Kayserispor 4 6
10. Antalyaspor 4 6
11. Giresunspor 4 6
12. Alanyaspor 4 5
13. Karagümrük 3 3
14. İstanbulspor 4 3
15. Kasımpaşa 4 3
16. Sivasspor 4 2
17. Ümraniye 4 1
18. Ankaragücü 3 1
19. Hatayspor 3 0
Takımlar O P
1. Bodrumspor 3 7
2. Eyüpspor 3 7
3. Pendikspor 3 7
4. Bandırmaspor 2 6
5. Sakaryaspor 3 6
6. Samsunspor 3 5
7. Gençlerbirliği 3 4
8. Keçiörengücü 3 4
9. Boluspor 3 4
10. Göztepe 3 4
11. Adanaspor 3 3
12. Erzurumspor 3 3
13. Manisa Futbol Kulübü 2 3
14. Rizespor 2 2
15. Altınordu 3 2
16. Denizlispor 3 1
17. Ö.K Yeni Malatya 3 1
18. Tuzlaspor 3 1
19. Altay 3 0
Takımlar O P
1. Arsenal 4 12
2. M.City 4 10
3. Tottenham 4 10
4. Brighton 5 10
5. Leeds United 5 8
6. Fulham 5 8
7. Southampton 5 7
8. Chelsea 5 7
9. Brentford 5 6
10. Newcastle 4 6
11. M. United 4 6
12. Liverpool 4 5
13. Crystal Palace 5 5
14. Nottingham Forest 4 4
15. Everton 5 3
16. Aston Villa 4 3
17. West Ham United 4 3
18. Bournemouth 4 3
19. Wolverhampton Wanderers 4 2
20. Leicester City 4 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 3 9
2. Real Betis 3 9
3. Barcelona 3 7
4. Athletic Bilbao 3 7
5. Villarreal 3 7
6. Atletico Madrid 3 6
7. Osasuna 3 6
8. Real Sociedad 3 6
9. Mallorca 3 4
10. Almeria 3 4
11. Rayo Vallecano 3 4
12. Celta Vigo 3 4
13. Girona 3 3
14. Valencia 3 3
15. Sevilla 3 1
16. Espanyol 3 1
17. Elche 3 1
18. Getafe 3 1
19. Real Valladolid 3 1
20. Cadiz 3 0