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Hatay Reyhanlı'da barajda serinlik ölümle bitti
GÜNDEM 31.08.2022, 00:06
Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki baraja giren 3 kişiden biri hayatını kaybetti.HATAY (İGFA) - Alınan bilgiye göre Suriye uyruklu üç vatandaş serinlemek için Kelli Mahallesi’ndeki baraja girdi.
İki kişi kendi imkânları ile barajdan çıkarken bir kişinin gözden kaybolduğu ve sudan çıkamadığı 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi.
İhbar üzerine olay yerine intikal eden Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Su Altı ve Su Üstü Arama Kurtarma Ekibi(HİSAK) ivedilikle arama kurtarma çalışmalarına başladı.
HİSAK ve AFAD ekiplerinin ortak çalışması sonucu 23 yaşındaki Suriye uyruklu erkek vatandaşın cansız bedenine ulaşıldı.
Sudan çıkarılan vatandaş sağlık ekiplerine teslim edildi.
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