Hatay Payas'ta toprak kayması: 1 ölü

Hatay’ın Payas ilçesindeki bir inşaat kazısı sırasında toprak kayması meydana geldi. Bir vatandaş yaşamını yitirdi.HATAY (İGFA) - Alınan bilgiye göre olay Cumhuriyet Mahallesi Kaya Sokak’taki bir inşaatın temel kazısında gerçekleşti.

Kazı sırasında bir vatandaşın toprak altında kaldığı bilgisi 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ulaşınca Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, AFAD, emniyet ve sağlık ekipleri ile birlikte ivedilikle olay yerine intikal etti.

Ekipler, göçük altında kalan vatandaşın kurtarılması için hemen harekete geçti. Toprak, iş makineleri yardımıyla temizlendi.

Büyükşehir İtfaiye ve AFAD ekipleri, Gökhan Y. adlı vatandaşın göçük altında kalan vatandaşa ulaşmak için yoğun çaba harcadı.

Ekiplerin uzun uğraşları sonucu göçük altında kalan vatandaşın cansız bedenine ulaşıldı.