Hatay Payas'ta su sorunu çözüldü

Hatay Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubat’ta yaşanan deprem felaketi nedeniyle içme suyu isale hatlarında meydana gelen arızaları gidermek amacıyla il genelinde çalışmalarını sürdürüyor.HATAY (İGFA) - Hatay Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubat’ta yaşanan deprem felaketi nedeniyle içme suyu isale hatlarında meydana gelen arızaları gidermek amacıyla il genelinde çalışmalarını sürdürüyor.

Amanoslar Karacaören Deresi’nden Payas ilçesine gelen içme suyu isale hattı yüksek dağ yamaçlarından kopan devasa kayalar isale hattının 7 kilometrelik bölümünde büyük hasara yol açtı.

Bölgede 37 km’lik isale hattının 7 km’lik bölümünde oluşan hasar HBB Fen İşleri ve HATSU ekipleri tarafından arızalar giderildi.

Dik yamaç ve yüksek bölgelerde gece gündüz demeden çalışmalar gerçekleştiren HBB ekipleri, boruların dereye ve yollara savrulmasıyla ile oluşan tahribatları tek tek gidererek olası tehlikelerin önüne geçti.

Zorlu şartlar altında sabır ve özverili çalışmalar sonucunda 2 aylık çalışmaların ardından isale hattı onarılarak bölgeye su verilmeye başlandı.