Hatay Payas'ta su sorunu çözüldü
Hatay Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubat’ta yaşanan deprem felaketi nedeniyle içme suyu isale hatlarında meydana gelen arızaları gidermek amacıyla il genelinde çalışmalarını sürdürüyor.HATAY (İGFA) - Hatay Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubat’ta yaşanan deprem felaketi nedeniyle içme suyu isale hatlarında meydana gelen arızaları gidermek amacıyla il genelinde çalışmalarını sürdürüyor.
Amanoslar Karacaören Deresi’nden Payas ilçesine gelen içme suyu isale hattı yüksek dağ yamaçlarından kopan devasa kayalar isale hattının 7 kilometrelik bölümünde büyük hasara yol açtı.
Bölgede 37 km’lik isale hattının 7 km’lik bölümünde oluşan hasar HBB Fen İşleri ve HATSU ekipleri tarafından arızalar giderildi.
Dik yamaç ve yüksek bölgelerde gece gündüz demeden çalışmalar gerçekleştiren HBB ekipleri, boruların dereye ve yollara savrulmasıyla ile oluşan tahribatları tek tek gidererek olası tehlikelerin önüne geçti.
Zorlu şartlar altında sabır ve özverili çalışmalar sonucunda 2 aylık çalışmaların ardından isale hattı onarılarak bölgeye su verilmeye başlandı.
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|2
|6
|2. Hatayspor
|3
|5
|3. Sivasspor
|3
|5
|4. Konyaspor
|3
|5
|5. Alanyaspor
|3
|5
|6. Kasımpasa
|3
|5
|7. Kayserispor
|3
|5
|8. Galatasaray
|2
|4
|9. A.Demirspor
|2
|4
|10. Karagümrük
|3
|4
|11. Beşiktaş
|2
|4
|12. Rizespor
|3
|4
|13. Trabzonspor
|3
|3
|14. İstanbulspor
|2
|2
|15. Ankaragücü
|3
|2
|16. Antalyaspor
|3
|2
|17. Pendikspor
|3
|2
|18. Samsunspor
|3
|1
|19. Başakşehir
|2
|0
|20. Gaziantep FK
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|3
|9
|2. Manisa FK
|3
|7
|3. Şanlıurfaspor
|3
|7
|4. Gençlerbirliği
|3
|7
|5. Ahlatçı Çorum FK
|3
|6
|6. Sakaryaspor
|3
|5
|7. Bodrumspor
|3
|4
|8. Keçiörengücü
|3
|4
|9. Giresunspor
|2
|3
|10. Adanaspor
|3
|3
|11. Altay
|3
|3
|12. Kocaelispor
|3
|3
|13. Bandırmaspor
|2
|2
|14. Erzurumspor
|3
|2
|15. Ümraniye
|3
|2
|16. Boluspor
|3
|2
|17. Göztepe
|3
|1
|18. Tuzlaspor
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|3
|9
|2. West Ham United
|3
|7
|3. Tottenham
|3
|7
|4. Liverpool
|3
|7
|5. Arsenal
|3
|7
|6. Brighton
|3
|6
|7. Aston Villa
|3
|6
|8. M. United
|3
|6
|9. Brentford
|3
|5
|10. Chelsea
|3
|4
|11. Crystal Palace
|3
|4
|12. Fulham
|3
|4
|13. Newcastle
|3
|3
|14. Nottingham Forest
|3
|3
|15. Wolves
|3
|3
|16. Bournemouth
|3
|1
|17. Sheffield United
|3
|0
|18. Burnley
|2
|0
|19. Luton Town
|2
|0
|20. Everton
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|3
|9
|2. Girona
|3
|7
|3. Barcelona
|3
|7
|4. Rayo Vallecano
|2
|6
|5. Athletic Bilbao
|3
|6
|6. Osasuna
|3
|6
|7. Valencia
|3
|6
|8. Atletico Madrid
|2
|4
|9. Real Betis
|3
|4
|10. Cadiz
|3
|4
|11. Deportivo Alaves
|2
|3
|12. Real Sociedad
|3
|3
|13. Villarreal
|3
|3
|14. Granada
|3
|3
|15. Las Palmas
|3
|2
|16. Mallorca
|3
|1
|17. Celta Vigo
|3
|1
|18. Getafe
|2
|1
|19. Almeria
|3
|1
|20. Sevilla
|3
|0