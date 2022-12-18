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Hatay Payas'a 35 bin metrekarelik yeni yeşil alan

GÜNDEM 18.12.2022, 09:43
Hatay Payas'a 35 bin metrekarelik yeni yeşil alan

Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Payas Sahil Parkı düzenlenen törenle hizmete açıldı.HATAY (İGFA) - Vatandaşların yoğun katılımıyla yapılan sahil parkının açılışı HBB Mehteran Takımı ve halk oyunları ekiplerinin gösterileriyle başladı.

Açılışta konuşan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş “Hizmetlerimiz, birlikte çalışma azmimiz ve huzurumuz bol olsun” dedi.

Payas Sahil Parkı’nın bu yıl içerisinde HBB tarafından açılan 4 park olduğunu belirten Savaş, “4 parkımız daha açılışa hazır hale geldi. Önümüzdeki 3 aylık süreçte toplam 8 adet parkı daha açmayı planlıyoruz. Amacımız bulduğumuz her yeri yeşil alan olarak değerlendirmek, çocukları, gençleri ve yaşlıları parklarda huzur içerisinde yaşatmak” ifadelerini kullandı.

Hatay’ın uzun yıllar ihmal edildiğini ve hizmete susadığını kaydeden Başkan Lütfü Savaş, sadece park açmanın yetmeyeceğini belirterek, "Hatay’ın her tarafında imkânlarımız ölçüsünde altyapısını tamamladığımız yolların asfaltını yaptık. Sadece Payas’ta 6 kilometre asfalt yaptık. İlçemizin geçmiş yıllarda yaz mevsiminde yaşadığı su sorunu vardı. İnşallah önümüzdeki yaz vatandaşlarımız su sıkıntısı çekmeyecek. Kıt imkânlarımızla ama geniş perspektif bakış açısıyla hizmet etmeyi amaçlıyoruz. Önümüzdeki seçimlerde sadece mahalli imkânlarla değil genel imkânlarla ilçelerimize ve şehrimize pay ayırmak bize nasip olur. Bugün Payas’a küçük bir hediye veriyoruz ama 6 ay sonra daha büyük hizmetlerde buluşmayı diliyorum" diye konuştu.

CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, Hatay’ın mevcut iktidar tarafından göz ardı edildiğini belirterek şehre sadece Hatay Büyükşehir Belediyesinin yatırım yaptığını dile getirdi.

Açılışın ardından Başkan Lütfü Savaş ve katılımcılar hep birlikte parkı gezdi. Savaş ve beraberindekiler parkta yer alan basketbol sahasında gençlerle birlikte atış yaptı.

35 bin metrekarelik alana sahip, içerisinde kafeterya, dinlenme, oyun ve spor alanları yer aldığı Payas Sahil Parkı’nın açılışına HBB Başkanı Lütfü Savaş, CHP Hatay milletvekilleri, Mehmet Güzelmansur, Suzan Şahin, İsmet Tokdemir, Erzin Belediye Başkanı Ökkeş Elmasoğlu, siyasi partilerin il ve ilçe başkanları ile HBB yöneticileri ve çok sayıda Payaslı katıldı.

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