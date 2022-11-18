Hatay, Norveç'te 'en başarılı şehir' seçildi

Hatay Büyükşehir Belediyesinin Çin-Avrupa “Yenilikçi Yeşil ve Akıllı Şehirler” (SiEUGreen) projesi büyük başarıya ulaştı.HATAY (İGFA) - Norveç, Çin ve Danimarka’daki tesislerde yapılan araştırmalarda projeye katılan 17 ülke şehirleri arasında Hatay en başarılı şehir olarak seçildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, proje ortağı olan Norveç Biyoekonomi Araştırma Enstitüsü'nde hızlı artan nüfus, doğal beslenme, bitkisel hızlı üretim ve topraksız tarım ve yapılan proje hakkında tecrübe ve bilgilerini paylaştı.

“DÜNYAYI EN DOĞAL HALİNE ÇEVİRMEK İÇİN BİLİM DÜNYASI VE TÜM İNSANLARIN ÇABA SARF ETMESİ LAZIM”

“Kent Tarımının Zorlukları ve Fırsatları” konulu kongreye katılarak proje hakkında konuşan Lütfü Savaş, “Bilim insanları dünyanın dengesini değiştirmek zorunda. Karbon atıkları ile başlayan dünyanın kirlenmesinde, yağış rejimlerindeki değişiklikler ve kuraklık hızlı bir şekilde etkili olmaktadır. Artan ısı, değişen yağış rejimleri ve aynı zamanda artan dünya nüfusu ile karşı karşıyayız.” dedi.

Artan nüfusun beslenmesi ve iklim değişiklikleri konusunda yeni arayışlara giren bir bilim dünyası olduğunu vurgulayan Savaş, “Bugüne kadar sorumsuzca bütün bu sıkıntıları dünyanın başına getiren bizleriz. Bu sıkıntıları gidermek, dünyayı yeniden doğal haline çevirmek için bilim dünyası ve tüm insanların çaba sarf etmesi lazım. Bizim de olduğumuz projede daha doğal ürün yetiştirme ve daha fazla insana bu ürünleri ulaştırmak bizi sevindiriyor. İnsanların gelecek adına umutlanması için yapılan bu çalışmalardan dolayı çok mutluyum” değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye’nin coğrafi açıdan oldukça önemli bir konuma sahip olduğunu da sözlerine ekleyen Savaş, bu projelerin dünyanın geleceği için kendilerini umutlandırdığını kaydetti.

Hatırlanacağı gibi, Hatay Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığının yürüttüğü proje kapsamında, Turunçlu’daki serada geleneksel tarım dışında akuaponik (sucul yetiştiricilik) sisteminin entegrasyonu ile bitkisel üretim gerçekleştiriyor. Akuaponik teknikte, balık atıkları bitkiler için biyolojik gübre kaynağı olarak kullanılıyor ve bitki köklerinin de balık havuzu için doğal filtre görevini sağlamasıyla elde ediliyor.