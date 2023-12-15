Hatay MUBİM ile sorunlar hızlıca çözülüyor

Hatay Büyükşehir Belediyesinin vatandaşların sorunlarını daha hızlı bir şekilde çözebilmek amacıyla geliştirdiği Muhtarlık Bilgi Sistemi (MUBİM) uygulaması hizmete girdi.HATAY (İGFA) - Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığının geliştirdiği uygulama ile vatandaşlardan gelen sorunlar muhtarlar tarafından sisteme cep telefonlarına indirilen uygulama ile iletilerek en doğru, hızlı ve aracısız şekilde ilgili iş birimine ulaştırılıyor.

MUBİM ile belediye ve vatandaşlar arasında köprü görevi yapan muhtarlar, mahallelerindeki ve ilçelerindeki talep ve şikâyetleri internet ortamından HBB’ye iletebiliyor.

Muhtarlardan gelen talep ve şikâyetler sorumlu daire başkanlıkları ve yetkililerin değerlendirmeleri sonucunda 15 gün içerisinde geri bildirim sağlayarak vatandaşların taleplerine çözüm üretilmesi için çalışılıyor.

Cep telefonları ile birlikte bilgisayarlar üzerinden de kullanılabilen sistem, internet altyapısının olmadığı yerlerde de iletişim avantajı sağlıyor.

Hatay Büyükşehir Belediyesinin MUBİM uygulamasını değerlendiren Karlısu Mahallesi Muhtarı Mehmet İncecik ve Aydınlıkevler Mahallesi Muhtarı Yusuf Alkaya sistemden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Kendilerine hızlı dönüş yapıldığını ve çözüm üretildiğini belirten muhtarlar, deprem sonrası yeniden çalıştırılmaya başlanan uygulama için HBB Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş’a teşekkür etti.

HBB Muhtarlar Daire Başkanı Durmuş Yıldırım da uygulama hakkında, “2017 yılından itibaren belediyemiz MUBİM uygulamasını kullanmakta. Muhtarlarımız talep ve istekleri online sistem üzerinden bizlere aktarıyor ve her iti taraf için de kolaylık sağlanmış oluyor. İnternet olmadığı bölgeler de de muhtarlarımız uygulamayı kullanabiliyor.” dedi.