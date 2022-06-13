Hatay Meclisi Arnavutluk için olağanüstü toplanacak

Hatay Büyükşehir Belediye Meclisi, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Ilir Meta’ya fahri hemşehrilik beratının takdim edilmesi için 17 Haziran Cuma günü olağanüstü toplanacak.HATAY (İGFA) - Hatay Büyükşehir Belediyesi Meclisi 2022 yılı haziran ayı toplantısının ikinci birleşimi Başkan Vekili Adnan Özkaya yönetiminde gerçekleştirildi.

Toplantıda, ilk birleşimde komisyonlara havale edilen maddeler görüşüldü. Hatay Büyükşehir Belediyesinin 2022 mali yılı ek bütçe talebi ile Antakya ilçesinin ek bütçesi maddeleri oy birliği ile kabul edildi.

Başkan Vekili Adnan Özkaya, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Ilir Meta’ya fahri hemşehrilik beratının takdim edilmesi için 17 Haziran Cuma günü saat 10.00’da meclisi olağanüstü toplantıya çağırdı. Özkaya’nın önerisi mecliste kabul edildi.

Hatırlanacağı üzere HBB Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, Yeni Dönemde Avrupa Birliği ve Türkiye Forumu için gittiği İstanbul’da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Arnavutluk Cumhurbaşkanı Ilir Meta ile buluşmasına eşlik etmişti.