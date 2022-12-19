Hatay Kırıkhan depremi ardından Reyhanlı'da 6 katlı apartmanda tahliye

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde dün akşam meydana gelen 4.8 şiddetinde deprem sonrasında, Reyhanlı'da 6 katlı bir apartman tahliye edilerek emniyet altına alındı. Kırıkan, Reyhanlı ve Antakya'da toplamda 29 binada çatlak/kısmi çatlak vaka ihbarı üzerine saha çalışmaları başlatıldı.HATAY (İGFA) - Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde AFAD verilerine göre 4.8 şiddetinde meydana gelen depremin ardından Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş açıklama yaptı.

Yangın, deprem ve sel gibi afetlere karşı HBB ekiplerinin her zaman teyakkuzda olduğunu belirten Savaş acil durumlar için nöbetçi personelin hazır bulundurulduğunu ancak depremden hemen sonra Afet ve Acil Durum Koordinasyon Merkezindeki(AKOM) tüm ekipleri göreve çağırdıklarını bildirdi.

Zabıta ve İtfaiye ekiplerinin sahada kontrollerini sürdürdüğünü belirten Savaş, saat 23.3 itibari ile 112 Acil Çağrı Merkezi ve AKOM birimlerine Kırıkhan’da 18, Reyhanlı’da 8 ve Antakya’da 3 olmak üzere 29 binada çatlak/kısmi çatlak vaka ihbarı geldiğini belirtti.

Reyhanlı’da 6 katlı bir apartmanın tahliye edilerek emniyet altına alındığını ifade eden Savaş açıklamasında şunları kaydetti:

“İlçelerimizden gelecek ihtimal dâhilindeki olumsuzluklara karşı tüm ekiplerimizle kısa sürede müdahaleye hazır hale geldik. 26 yerel çalışma grubumuzla hızla iletişim kurulmuş, ekipler ihbarları değerlendirmeye devam etmektedir. Şu ana kadar ekiplerimize herhangi bir can kaybı bildirilmemesi biraz da olsa yüreklerimize su serpmiştir. Kırıkhan ve Reyhanlı ilçelerimizdeki bazı köylerde bina çatlağı ve boş bir evin hasar gördüğü ihbarı ekiplerimize bildirilmiş, ekiplerimiz bina çatlaklarını teyit etmiştir. Ayrıca Kırıkhan’da bazı evlerde eşyaların hasar gördüğü ve maddi zarar ortaya çıktığı tespit edilmiştir" .

Başkan Savaş, AKOM ve Hatay Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin sahada görevinin başında olduğunu belirterek, "Vatandaşlarımız ihtiyaç durumunda sosyal medya hesaplarımızdan ve 112, 153, 185 ve 4441206 numaralı telefonlardan bize ulaşabilir. Unutulmamalıdır ki ilimiz deprem bölgesindedir. Ve her zaman çok daha büyük bir depreme hepimizin hazırlanması şarttır. Depremin can kaybına neden olmaması bizi sevindirdi. Tüm hemşehrilerime ve depremi çevre illerde de hisseden vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunarım" diye konuştu.