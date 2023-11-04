Hatay Kırıkhan'da üretime giden yollar yenileniyor

Hatay Büyükşehir Belediyesi, Hatay’ın her noktasında yol, bakım, onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştiriyor.

HATAY (İGFA) - Hatay Büyükşehir Belediyesi, Hatay’ın her noktasında yol, bakım, onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştiriyor.

HBB Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, Kırıkhan ilçesine bağlı Özkızılkaya ile Kızılkaya Mahallesi arasındaki yolda sathi kaplama öncesi zemin hazırlığına başladı.

İki mahallenin ortak kullandığı ve çiftçilerin arazilerine gitmeleri için önem arz eden yolda en kısa süre içinde sathi kaplama çalışmaları gerçekleştirilecek.