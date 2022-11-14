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Hatay Kırıkhan'da Bakan Özer Fen Lisesi'nin temelini attı

GÜNDEM 14.11.2022, 15:40
Hatay Kırıkhan'da Bakan Özer Fen Lisesi'nin temelini attı

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Hatay programı kapsamında Kırıkhan'da Recep Atakaş Fen Lisesinin temel atma törenine katıldı.HATAY (İGFA)  - Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Recep Atakaş Fen Lisesi'nin temel atma töreninde yaptığı konuşmada, bir ülkenin en kalıcı sermayesinin beşeri sermayesi olduğuna dikkati çekerek, bu sermayenin niteliğini artıracak en önemli enstrümanın da eğitim olduğunu söyledi.

Ülkelerin toplumlarının refahını yükseltmek için en fazla yatırım yaptıkları alanın eğitim olduğuna vurgu yapan Bakan Özer, "Maalesef bizler 2000'li yıllara geldiğimiz zaman eğitim karnemizin çok da iyi olmadığını görüyoruz. 2000'li yılların başında ilkokul hariç eğitimin tüm kademelerinde okullaşma oranlarının yüzde 50'nin altında gerçekleştiğini görmekteyiz. Bu, ne demek? Ülkemizin en önemli fırsat penceresi genç nüfus olmasına rağmen biz ülke olarak bu genç nüfusu tüm kademelerde eğitimle maalesef buluşturamamışız" dedi.
 
2000'li yıllarda beş yaş grubundaki yüz çocuktan sadece 11'inin, lise çağındaki gençlerin yüzde 44'ünün okullarla buluşabildiğini kaydeden Özer, 2000'li yıllardan sonra gecikmeli bir eğitim seferberliğiyle okullaşma oranlarının ilk kez tüm kademelerde yüzde 95'in üzerine çıkarıldığını ifade etti.
 
Eğitimde son 20 yılın "Türkiye Yüzyılı" şarkısında söylendiği gibi mazlumların şarkı söylediği bir döneme karşılık geldiğini belirten Bakan Özer, son 20 yıldaki en büyük kazanımın kız çocuklarının eğitime erişimi alanında olduğunu söyledi. 

Hatay ziyaretinde kentin mevcut eğitim yatırımları bütçesinin 619 milyon liradan yaklaşık 2,5 milyar liraya yükseltildiğini kaydeden Bakan Özer, bu yatırımların sadece Hatay'a değil, Türkiye'nin her köşesine ulaştırılmaya çalışıldığını belirterek, "Yeter ki çocuklarımız çok daha güvenli, sağlıklı okullarda eğitime erişebilsinler. İçinde bulundukları lokasyondan, sosyoekonomik arka planlarından bağımsız şekilde herkes en nitelikli eğitime erişebilsin. Tek derdimiz bu. Hiçbir ayrım yapmadan Türkiye'nin her noktasına eğitim yatırımlarını ulaştırmak için çaba sarf ediyoruz. İnşallah, yarınlarımız çok daha güzel noktalara ulaşacak" dedi.

Konuşmalar sonrasında Bakan Özer ve beraberindekiler butona birlikte basarak okulun temelini attı.

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