Hatay'ın rahatsızlığı 'eşitsizlik'!

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş radyo programında Hatay ve ülke gündeminde dair açıklamalarda bulundu. Başkan Savaş, "Rahatsızlığımız eşitsizlikten" dedi.HATAY (İGFA) - 2022 yılında EXPO’21 Hatay ve HADO gibi dev projelere imza attıklarını söyleyen Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, 2023 yılında da Serinyol-Madenli yolunu ve Antakya Sebze-Meyve Hali projelerini tamamlayacaklarını bildirdi.

Teleferik projesi hakkında ise Başkan Savaş, “Fiyatlar sürekli artış gösterdiği için firmalar ihaleye girmiyor. Bir sene öncesine kadar maliyetler 4-5 kat arttı. Dövizin, fiyatların nereye gideceği bilinmediği için insanlar ihaleye girmekten imtina ediyor. Sözümüz var, bitirmemiz lazım” dedi.

“DENETİMDEN KAÇMIYORUZ”

İktidar partisinden gelen bütçe kullanımı eleştirilerine de yanıt veren Başkan Savaş, “Devletimiz denetlesin, şeffaflık olsun. Biz bundan memnunuz. Aynı şekilde, mevcut iktidarın müffetişleri kendi tüm belediyelerine de göndermelerini bekleriz. Denetim eşitliği adaleti getirir. Daha önce bir şey bulamadığınız dosyalarda, şimdi bir daha baktığınızda ancak tozlu sayfaları bir daha çevirirsiniz, bir şey bulamazsınız. Denetimden kaçmıyoruz. Denetimin şeffaflığından yanayız. Rahatsızlığımız eşitsizlikten” diye konuştu.

“SORUMLULUKLARIMIZI FAZLASIYLA YERİNE GETİRİYORUZ”

Hayvan barınağı konusunda eleştirilerin adresinin yanlış olduğunu söyleyen Savaş, Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin nin tüm sorumluluklarını fazlasıyla yerine getirdiğini belirterek, “2023’ten itibaren nüfusu 50 bini geçen her ilçe belediyesinin barınak yapma zorunluluğu var. Ancak bizim dışımızda sadece bir ilçenin barınağı var. İlçelerin de barınak açıp gereğini yapması lazım. Yasalar ne emrediyorsa onu yapıyoruz. Anayasa’ya, tüzüğe, kanuna uygun hareket eden bir belediyeyiz" dedi.

Savaş, Hatay’ın genel bütçeden hak ettiği yatırımları almadığını bir kez daha dile getirdi.

“Geçen sene 25 milyar lira vergi verdik ama 670 milyon lira pay ayırdılar. Zekat gibi, 40’ta 1 gibi bir şey. Geçen sene 7 sırada vergi verdik. Ancak verdiğinin 3-4 katı yatırım bütçesi alan iller var” diyen Başkan Savaş, Hatay’daki baraj konusunu bir kez daha dile gündeme taşıyarak “Arsuz’da barajdan bahsediyorlar ama daha temel atılmamış. Reyhanlı Barajı bitti diyorlar, içinde keçiler koyunlar otluyor. Bir tek Karaçay Barajı yarım yamalak bitti. Hiçbir yerde sulama kanalı ve isale hattı yapılmadı” ifadelerini kullandı.