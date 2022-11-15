Hatay'ın mutfağı Diyarbakır'da

Hatay Büyükşehir Belediyesi, 4 Mezopotamya Gurme ve Yöresel Lezzetler Fuarı’nın onur konuğu oldu.HATAY (İGFA) - ALZ Diyarbakır Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde bu yıl 4.sü düzenlenen ve Hatay’ın onur konuğu olduğu fuarın açılışına HBB Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş katıldı.

Belediye başkanları, sivil toplum kuruluşları, dernekler ve birçok oda temsilcilerinin katıldığı fuarın açılışı Antakya Medeniyetler Korosu’nun farklı dillerde seslendirdiği şarkı, türkü ve ilahiler ile başladı.

Fuarda Hatay’ın tarihi geçmişi ve gastronomi alanında yapılan çalışmaları anlatarak gelen misafirlere bilgiler veren Başkan Savaş’ın yaptığı künefe şovu ziyaretçiler tarafından büyük beğeni aldı. Fuar için özel olarak hazırlanan künefeyi çeviren ve misafirlere ikram eden Savaş, herkesi bu güzellikleri görmesi için bir kez daha Hatay’a davet etti.

Fuarı çok güzel ve Diyarbakır’ı da çok gelişmiş bulduğunu ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, "Hatay’ın sevgisini, güzelliklerini, birikimlerini, her din ve mezheplerin bir arada olduğu ve bunu yaydığı Medeniyetler Koromuzu da buraya getirdik. Hatay’ımızın gastronomisi de fuarımızda güzel bir şekilde yer alıyor. Hatay’ın seçkin yemeklerini ve mezelerimizi misafirlerimiz ile paylaşıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

Hatay’ın onur konuğu olarak davet edilmesinden dolayı oldukça mutlu olduğunu ifade eden Savaş, “Diyarbakır ve Hatay iki kadim şehir. İki kadim şehrin buluşması onur verici. Umarız bu ticarete, turizme, gastronomiye ve bölgemizin huzuruna katkı sağlar. Birçok şehir ve şirketler de burada. Bütün bunlar Diyarbakır’a ekonomi, ülkemize de huzur olarak dönsün. Bütün coğrafyamızın huzura, birliğe, bütünlüğe ve kardeşliğe ihtiyacı var. Ülkemiz çok yoruldu. Coğrafya kaderimiz derler ama makûs kaderden çıkmak, birlik ve beraberlik içerisinde el ele geleceğe yürümek lazım" diye konuştu.

Türkiye’nin en özel lezzetlerinden olan Hatay mutfağının yöresel tatlarının tanıtıldığı ve yoğun ilginin yaşandığı fuarda stantları protokol üyeleri de ziyaret etti.

Birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak olan, 55 farklı ilden ve 167 firmanın ürünlerinin sergilendiği fuarın kapıları 20 Kasım’a kadar ziyaretçilere açık olacak.