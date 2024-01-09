Hatay'ın deniz ve sahilleri Büyükşehir'le temizleniyor

Hatay Büyükşehir Belediyesi, gelecek nesillere temiz bir çevre ve daha sağlıklı yaşam alanları bırakmak için denize kıyısı olan 7 ilçede deniz ve sahillerde gerçekleştirdiği temizlik çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.HATAY (İGFA) - Hatay Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığına bağlı ekiplerce yapılan temizlik çalışmalarında çöp ve atıklar toplanarak sahillerden uzaklaştırılıyor.

Samandağ, İskenderun, Arsuz, Dörtyol, Erzin, Payas ve Yayladağı’nda toplamda 158 km sahil şeridinde 80 personel, 4 iş makinesi ve 2 tekne ile kış aylarında da çalışmalarını sürdüren Büyükşehir ekipleri, aşırı yağışlar sonucu derelerin taşması ve kuvvetli lodos sonrasında oluşan kirlilikleri bertaraf ederek sahil ve denizleri temiz hale getirdi.

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, sahillerin ve denizin temizliğinin sağlanması, deniz canlılarının yaşamlarının korunması ve nesillerinin devamlılığının sağlanması amacıyla da vatandaşları daha duyarlı olmaya davet etti.

Depremin ardından vatandaşların temiz bir sahilde huzurlu zaman geçirebilmesi amacıyla temizlik çalışmaları devam edecek.