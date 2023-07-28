Hatay'ın altyapısına Konya'da KOSKİ desteği
Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürü Ahmet Demir, İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu başkanlığında düzenlenen, Hatay’ın altyapısının ele alındığı toplantıya katıldı.HATAY (İGFA) - 6 Şubat’ta gerçekleşen depremler sonrası içme suyu ve atık su altyapı çalışmalarının istişare edildiği toplantı, Hatay Afet Koordinasyon Merkezi’nde gerçekleştirildi.
Hatay Valisi Mustafa Masatlı, bölge milletvekilleri, AFAD Başkanı Yunus Sezer ve ilgili kurum müdürlerinin de yerlerini aldığı toplantıda, deprem felaketinin hemen ardından Hatay’a giderek arama kurtarma, mobil mutfak, ekmek fırını, mobil haberleşme, temiz su temini, enerji ihtiyacı, yardımların koordinasyonu gibi hizmetleri yerine getiren Konya Büyükşehir Belediyesi’nin, şehrin zarar gören su şebekesini tamir ederek bölgeye hayat verdiği hatırlatıldı.
Hasarsız binalara ve yeni yapılaşmanın olduğu bölgelere içme ve kullanma suyu hizmeti verilmesi için neler yapılabileceği üzerinde konuşulan toplantıda, barınma ile ilgili faaliyetler başta olmak üzere bölgede yürütülen iyileştirme çalışmaları değerlendirildi.
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