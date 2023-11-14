Hatay'ın 15 ilçesinde olası taşkın seferberliği

Hatay Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların talebi ve gerçekleştirilen tespitlerin ardından gerekli görülen dere yataklarında temizlik çalışmalarına devam ediyor.HATAY (İGFA) - Şiddetli yağışlarda sel felaketi ve taşkınların önüne geçebilmek amacıyla çalışmalarını hızlandıran HBB Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, il genelinde dere yataklarında biriken yabani ot, moloz ve atıkları iş makineleri ile temizliyor.

Çevre kirliliği ve kötü kokuların da önüne geçmek amacıyla şehrin her noktasında önlemler alan Büyükşehir ekipleri, bu kapsamda Defne ilçesine bağlı Çekmece Mahallesi ile Antakya ilçesine bağlı Alahan ve Küçükdalyan Mahallesinde temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, Hatay’ın 15 ilçesindeki tüm dere yataklarındaki temizlik çalışmalarına devam edeceklerini belirtti.