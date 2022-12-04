Hatay EXPO'da 'psikoloji' sempozyumu

EXPO’21 Hatay, psikoloji meraklılarını "X, Y ve Z Kuşağı ile Yaşamak" konulu bir sempozyumda alanlarında uzman bir kadroyla bir araya getirdi.HATAY (İGFA) - Hatay Psikologlar Derneği, EXPO Antakya alanında "X, Y ve Z Kuşağı ile Yaşamak" konulu bir sempozyum düzenledi.

İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Gülşen Filazoğlu Çokluk başkanlığında gerçekleşen oturumda, MKÜ’den Doç. Dr. Mehmet Hanifi Kokaçya: Pandeminin Özel Gereksinimli Bireylerde Psikolojik Etkisi, Klinik Psikolog Cansu Aksoy: Sınırlarınız Kadar Özgürsünüz, Psikolog Uğur Seküçoğlu: Sosyal Kaygı, Psikolog Güneş Turhan: Dikkat Eksikliği ve Dislekside Yeni Yaklaşımlar, Psikolog Ulaş Kondakçı: Dengede Olmak, Psikolog Çiğdem Çetinkıran: Etkili İletişim ve konuk konuşmacı olarak Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ferda Şule Kaya: Kuşaklar Arası İletişim X,Y,Z başlıklarıyla sunum yaptılar.

3 Aralık Dünya Engelliler Gününde yapılan panelde, pandeminin toplumun psikolojisine, bir bireyin aile içinde ya da sosyal hayatta yaşadığı iletişimsel problemlere, hayatın tüm alanlarında tipik gelişim sergileyen bireyler için geçerli olan kriterlerin beklendiği bir dünyada kişilerin psikolojisi gibi birçok önemli konu konuşuldu.

Sempozyumun sonunda EXPO Genel Sekreter Yardımcısı Musa Eskiocak, özellikle ailelerin yoğun ilgi gösterdiği panelin düzenli olarak yapılmasını umduğunu söyleyerek Dr. Gülşen Filazoğlu Çokluk ve Dr. Ferda Şule Kaya’ya plaket takdim etti.