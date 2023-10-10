Hatay, Eurocities'e üyelik sürecinde

Hatay Büyükşehir Belediye Meclisi, bünyesinde 300’den fazla Avrupa şehri barındıran Avrupa Şehirler Birliği (Eurocities) üyelik sürecinin yürütülmesine onay verdi.HATAY (İGFA) - Hatay Büyükşehir Belediyesi 2023 yılı Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı gerçekleşti.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Başkan Vekili Fedai Yücedal yönetiminde yapılan meclis toplantısında 50 gündem ve 3 ek gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Meclis, ilk olarak Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş’ın gündeme aldığı önemli maddeler görüşülerek başladı.

Toplantıda, Doğan Holding tarafından İskenderun ilçesi Nardüzü Spor Tesisleri içerisinde kurulması planlanan 110 adet konteynerın hibe edilmesine ilişkin sözleşme ve protokol imzalamaya Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş’a yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

Arman Şahin Danışmanlık tarafından da 310 adet hafif çelik prefabrik afetevinin yapımına ilişkin protokol ve sözleşme imzalamaya HBB Başkanı Lütfü Savaş’a meclis tarafından yetki verildi. Millet ve Cumhur İttifakı 6 Şubat Depremi’nde binlerce müdahale çalışması gerçekleştiren ve cankurtaran HBB İtfaiye personeline teşekkür etti. Ayrıca mecliste, fazla çalışma ücretinin 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere üst sınırdan ödenmesi oy birliği ile kabul edildi.

Mecliste, bünyesinde 300’den fazla Avrupa şehri barındıran ve ekonomik kalkınma, çevre ve ulaşım hareketlilik, sosyal konular, kamu hizmetleri ve yerel yönetimleri etkileyen birçok konuda çalışmalar yapan Avrupa Şehirler Birliği(Eurocities) üyelik sürecinin yürütülmesine onay verildi.