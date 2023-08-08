Hatay destek çağrısını yineledi... Siyaset yapılacak zamanda değiliz!

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, katıldığı bir televizyon programında 6 şubat depreminin ardından Hatay’ın son durumu hakkında bulunarak destek çağrısında bulundu.HATAY (İGFA) - Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, 6 Şubat sabahına çok üzüntülü şekilde uyandıklarını belirterek, Hatay’da 96 bin 654 tane bina ya ağır hasarlı ya da acil yıkılacak durumda olduğunu belirterek, 23 bin 65 insanımızı depremde kaybettiklerini, kimliği tespit edilemeyenlerin yanı sıra 210 kayıp vatandaşın varlığının olduğunu anımsattı.

Depremin ilk gününden itibaren Hataylı vatandaşların yanında olduğunu ve yaraları sarmak amacıyla çalışmalar gerçekleştirdiklerinin altını çizen Savaş, “Depremin ardından altı ay geçti. İnsanlarımızı ayakta tutmaya çalışarak her zaman yaralarını sarmaya çalıştık. Depremin ilk zamanlarında gerek yurtiçi gerekse yurtdışından özellikle gıda konusunda çok fazla destekler aldık. Ama gün geçtikçe de yardımlar ve destekler azalmaya başladı. Hatay’ın kalıcı sorunlarının da çözülmesi gerekiyordu. En fazla okul, konut ve iş yerlerine ihtiyaçlar var. Tüm bunları kısa süre içerisinde yapmak biraz zor ama biz ilk 10 günde planlamalar yapmaya başladık” açıklamalarında bulundu.

“HATAY’IN EN BÜYÜK EKSİĞİ BARINMA, İŞ YERLERİ VE OKUL İHTİYACI”

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ile görüşmelerinin olumlu bir şekilde devam ettiğini de sözlerine ekleyen Başkan Savaş, “ Sayın Bakanımız ile işler hızlandı. Şu anda bakanlık tarafından 30 bin 749 bina yapılması için ihaleye çıkıldı. Hatay’da 220 bin konut yapılacağı konuşulmakta. Bu konutları bitirme şansımız yok. Ama bir yerlerden başlanması önemli. Geçici iş yerleri yapıldı ve okullar açılsın diye de çalışmalar yapılmaya başlandı. Hatay’ın en büyük eksiği barınma, iş yerleri ve okul ihtiyacıdır” dedi.

Hatay’ın daha sağlam ve sağlıklı yapılanması için çalışmalar gerçekleştirildiğini de söyleyen Savaş, Daha güvenli ve sağlıklı yapılanmanın olmasını istediklerini belirterek zemini kötü yerlerde inşaata izin verilmemesi, şehrin belirli bölgelerinde inşaat katsayısının azaltılması ve daha sert toprak zeminde yapılanma için bakanlıklarla görüşmeler yaptıklarını da açıkladı.

“ALTYAPIMIZ ÇOK CİDDİ HASAR ALDI”

Depremin etkisi ve yerinde ayrıştırma yapılması nedeniyle şehrin altyapısının ciddi hasar aldığını de belirten Lütfü Savaş, “ Hatay’ımızın birçok noktasında altyapımız çok ciddi hasar aldı. İlk günden beri altyapı sorunlarını gidermek amacıyla var gücümüzle çalışıyoruz. Su kuyularımız kurudu ve borularımız kırıldı. Bütün ekiplerimizle sahalardayız ve altyapıyı da ayağa kaldırmak için çalışıyoruz” dedi.

Hatay’ın yaşadığı bütün sıkıntıların giderilmesi amacıyla hükümetin ve bütün kurumlardan destek beklediklerini söyleyen Savaş şöyle konuştu: Deprem bölgelerinde sekiz bakanlığın Kızılay ve AFAD’ın da devreye girerek gücümüzün yetmediği yerlerde bizlere destek olması ve el uzatmaları lazım. Ekonomik desteğe de ihtiyacımız var. Hatay’daki bütün kurumlar artık depremzede. Bu kadar ağır travmaya çok büyük ekonomik destek gerekiyor. Antakya ve Defne’deki bütün mahallelerimizin altyapısı gitmiş durumda. Ayrıştırma çalışmaları yerinde yapıldığı için de bu kadar fazla yaşanan altyapı sorunlarına yetişemiyoruz. İller Bankası, AFAD ve DSİ’den destek aldık ama bize daha fazla destek lazım”

Savaş, şehirdeki esnaftan iş adamlarına, sanatkarlardan kamu kurumlarına kadar herkesin çok zor durumda olduğunu da belirterek Hatay’ın bir an önce Hatay’ın ‘Afet Bölgesi’ edilmesi gerektiğini söyledi.

“SİYASET YAPILACAK ZAMANDA DEĞİLİZ”

Başkan Savaş konuşmasının devamında, “ Cumhuriyet tarihinin en büyük depremini yaşadık. Bu mücadele topyekün olması lazım. Hükümetin bize ve depremden etkilenen diğer belediyelere de destek vermesi lazım. İş yükümüz 12 kat artmışken tek başımıza bu sıkıntıların altından kalkma ve finanse etme durumumuz yok. İktidar partisinin milletvekilleri Hatay’ın değil de başka ülkenin temsilcileri gibi eleştiri yapıyorlar. Siyaset yapılacak bir zamanda değiliz. Siyaset yapmak sadece bizi değil Hatay halkını da çok üzer. Hep birlikte şehrimizi ayağa kaldırmamız lazım” ifadelerini kullandı. M ÖNCESİNDE YAPMIŞ OLDUĞUMUZ ÇALIŞMALAR VE PROJELER İÇİN BAKANLIKTAN BİR YANIT ALAMADIK”

6 Şubat Depremi’nden önce önemli çalışmalar yaptıklarını ve projelerini de ilgili bakanlıklarla paylaşmış olmalarına rağmen hiçbir yanıt almadıklarını da açıklayan Başkan Savaş, “ Birbirimizi dinleyerek anlasaydık bu kadar insanımız hayatını kaybetmeyecekti. Bu nedenle her zaman tedbirler alınması lazım. Yaşanılan depremi unutmayalım, unutturmayalım. Bu ilk değil son da olmayacak. Bizden sonraki nesillere sağlam ve sağlıklı yapılar bırakmak için de herkes üzerine düşen görevi yapması lazım” dedi.