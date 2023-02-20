Hatay depremleri sonrası Fuat Oktay'dan ilk açıklamalar... 28 ihbar ulaştı, inceleme sürüyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, denizlerin yükseleceğine dair uyarının kaldırıldığını açıkladı.ANKARA (İGFA) - Hatay merkezli meydana gelen depremlerle ilgili incelemelerin devam ettiğini duyuran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 6,4 ve 5,8'lik iki depremle birlikte 8 yaralının hastanelere sevk edildiğini duyurdu.

AFAD Koordinasyon Merkezi'ne 28 ihbar geldiğini belirten Fuat Oktay, bölgede bulunan vatandaşlarımızın hasarlı binalardan uzak durmalarını ve ekiplerin uyarılarına hassasiyetle uymalarını istedi.

Oktay, binalara hiçbir sebeple girilmemesinin altını çizdi.

İhbarları değerlendirdikten sonra kamuoyuna bilgileri açıklayacaklarını belirten Oktay, "Karaçay Barajı ile ilgili bir söylenti yayıldı. Henüz teyit edilen bir risk olmadığını gördük. Vatandaşlarımıza tekrar hasarlı binalara girmemelerini özellikle gerek eşya almak için, gerek kontrol etmek için özellikle hasarlı binalarını girmemeleri konusunda rica ediyoruz. Kendi sağlığınızı sevenlerinizi düşünün milletimizi düşünün" diye konuştu.

https://twitter.com/fuatoktay/status/1627742403917389824

Öte yandan İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada da, depremin sebep olduğu hasar ile ilgili çalışmalar büyük bir titizlikle sürdürüldüğü kaydedilirken, "Vatandaşlarımızdan manipülatif içeriklere karşı duyarlı olmalarını, sadece resmi kaynakları takip etmelerini rica ediyoruz" denildi.