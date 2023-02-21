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Hatay depremi: 6 can kaybı, 294 yaralı
GÜNDEM 21.02.2023, 08:11
Hatay'da meydana gelen 6.4 ve 5.8 şiddetindeki depremde can kaybı 6'ya yükselirken, 18'i ağır 294 yaralı hastanelerde tedavi altına alındı.HATAY (İGFA) - Hatay'da meydana gelen 6.4 ve 5.8 şiddetindeki depremde can kaybı 6'ya yükselirken, 294 yaralı hastanelerde tedavi altına alındı.Sağlık Bakanı Koca, "Hatay Tıp Fakültesi ile İskenderun ve Reyhanlı Devlet Hastanelerinde yatan toplam 95 hastamız, yeni iki depremden sonra, tedbiren, Adana ve Dörtyol hastanelerine sevk edilmiştir. Hatay’da Sahra Hastanelerimiz görev başında. Adana ve Dörtyol’da doluluk oranlarımız oldukça düşük" dedi.
Yetkililer, depremde hasar alan binalara girilmemesi konusunda uyarılar yapıldı.
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