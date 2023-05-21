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Hatay Defne Hastanesi 22 Mayıs'ta hasta kabulüne başlıyor
GÜNDEM 21.05.2023, 18:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Defne Devlet Hastanesi'nin 22 Mayıs Pazartesi gününden itibaren hasta kabulüne başlayacağını açıkladı.HATAY (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Defne Devlet Hastanesi açılışında konuştu.
"Defne Hastanesi’yle ilgili bir fotoğraf karesi üzerinden kem söz söyleyenlerin hepsini de mahcup ederek, aradan 2 ay bile geçmeden inşaatı bitirdik" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hastanemiz depremzede kardeşlerimize hayırlı, uğurlu olsun" dedi.
https://youtu.be/WB88rd9IwIY
Hastande 256'sı hekim, bin 44 sağlık çalışanının görev alacağı Defne Devlet Hastanesi'nde tüm yatakların yoğun bakıma dönüştürülebileceği bildirildi.
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