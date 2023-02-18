Hatay Defne'de çadır kentin çevresine tel çit

Hatay Defne’de kurulacak olan çadır kentin güvenliği için Kocaeli Büyükşehir ekipleri, 2 metre yüksekliğinde 1200 metre uzunluğunda çit yapımını sürdürüyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tüm birimleri ve iştirakleriyle deprem bölgesindeki faaliyetlerini sürdürüyor. Depremzedelere her gün sıcak yemek veren Büyükşehir, yaraların sarılması için de çalışmalar yapıyor. Bu kapsamda altyapı çalışmalarına başlayan Büyükşehir diğer yandan da Hatay Defne’de çatır kent yapımını sürdürüyor. Büyükşehir ekipleri çadır kentin güvenliğinin sağlanması amacıyla 2 metre yüksekliğinde bin 200 metre uzunluğunda çit yapımını da sürdürüyor.

Büyükşehir ve AFAD işbirliğiyle Hatay’ın Defne ilçesinde 1000 adet çadırın yer alacağı çadır kent inşa ediliyor. Çadır kent kurulurken diğer yandan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çadır kent kurulacak alanın alt ve üst yapı inşasını gerçekleştiriyor. Büyükşehir Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler bu kapsamda güvenliğin sağlanması amacıyla 2 metre yüksekliğinde 1200 metre uzunluğunda çevre çitinin imalatını gerçekleştiriyor.

Öte yandan uzmanlar, depremzede çocuklarda deprem ve deprem sonrasında travmatik sonuçlar ortaya çıktığı konusunda uyarılar yapıyor. Yine uzmanlar, çocukların deprem travmasını oyunla atlatabileceğine dikkat çekiyor. Bu uyarıları dikkate alan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, travma yaşanmasının önüne geçmek için 200 metrekarelik oyun parkının da inşasına başladı. Çeşitli oyun gruplarının yer alacağı park, depremzede çocuklar için terapi merkezi rolü üstlenecek.