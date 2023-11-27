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Hatay'dan taşkınlara hızlı müdahale

GÜNDEM 27.11.2023, 14:55
Hatay'dan taşkınlara hızlı müdahale

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, hafta sonu meydana gelen kuvvetli yağış, fırtına ve deniz taşması yaşanan Hatay’ın ilçelerinde çalışan belediye ekipleri ile İskenderun’da incelemelerde bulundu.HATAY (İGFA) - Meteoroloji ve AFAD’dan gelen uyarılar doğrultusunda teyakkuz halinde olan HBB’nin tüm birimleri, bölgede yaşanan olumsuzluklara karşı hızlı müdahalelerde bulundu.

HATSU, Fen İşleri, İtfaiye ve Zabıta Daireleri başta olmak üzere tüm birimleri ile aralıksız mesai yapan HBB, vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit eden deniz suyu taşması sebebiyle risk altındaki bölgelerde yaşayan vatandaşları korunaklı alanlara tahliye etti.

Başkan Savaş, İskenderun’da denizin yükselmesiyle bazı cadde ve sokakların sular altında kalması üzerine sahil kıyı şeridinde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

İTÜ, İSKENDERUN İLÇEMİZİN DOLGU SAHİLİNDDE 1 METRELİK ÇÖKME TESPİT ETTİ

Çalışmaları yerinde takip eden Başkan Savaş, “Yurdun birçok yerinde olduğu gibi Akdeniz’de de özellikle İskenderun’da şu anda fırtınalı bir denizle karşı karşıyayız. Bugün öğleden sonra saat 4.00-4.30’tan itibaren dalgalar arttı ve İskenderun’un tamamında, özellikle dolgu alanlarının olduğu alanlarda caddelerimizi su bastı. Şehir içlerine kadar da ulaştı. Teyakkuz halindeki hem zabıta hem itfaiye hem de HATSU ekiplerimiz, bütün bu sahillerde çalışmakta ama denizden fırtına sebebiyle sürekli gelen su, sahillerimiz doldurmakta. Tabii ki, depremden hemen sonra özellikle bu dolgu alanlarında balıkçı barınağından camiye kadar olan yaklaşık bir kilometrelik kısımda ortalama bir metrelik çöküntü oldu. Hemen, caddeden sonraki apartmanlarda da ortalama 40-42 cm’lik bir çöküntüyle karşı karşıya kaldık.” açıklamalarında bulundu.

Depremden 2 ay sonra İstanbul Teknik Üniversitesi Jeoloji Bölüm Başkanlığı tarafından yapılan incelemelerde çöküntüler tespit edildiğini aktaran Savaş, deniz kenarındaki dolgu alanlarının önündeki tahkimatın hemen yapılmasını talep ederken yapılacak olan tahkimat aracılığıyla da denizin dalgalı durumlarında oluşabilecek su baskınlarının önüne geçilmesi gerektiğini vurguladı.

Başkan Savaş, yağış ve fırtınadan etkilenen tüm hemşehrilerine ve özellikle İskenderunlulara geçmiş olsun dileklerini sundu.

Ayrıca Hatay Büyükşehir Belediyesi birimleri, Jandarma Genel Komutanlığı iş birliği içerinde vakalara müdahale etti.

Hatay Büyükşehir Belediyesi yetkilileri; vatandaşların 112 ile ALO 153 ve 185 HATSU hatlarını yaşanabilecek olumsuzluklara karşı Büyükşehir ekiplerine ulaşabileceklerini hatırlattı.

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