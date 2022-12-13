Hatay'dan tarımsal kalkınmaya 'tatlı patates' desteği

Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin Kırsal Kalkınma Projesi kapsamında bin 500 aileye dağıttığı bin dekarlık tatlı patates fideleri hasat ediliyor.HATAY (İGFA) - Yalnızca fide dağıtarak değil, sebze ve meyvelerin satışında da çiftçiye destek veren Hatay Büyükşehir Belediyesi, bugüne kadar 700 tona yakın tatlı patatesi hiç çöpe atılmadan zamanında pazarla buluşturdu.

Sözleşmeli tarım kapsamında Yayladağı Çabala köyünde çiftçilik yapan Fecir Karabay’a sahip olduğu 2 dekar araziye ekmesi için 7 bin tatlı patates fidesi desteği yaptı.

Hasat aşamasına gelen tatlı patatesler için 6 ton rekolte bekleniyor. Çabala köyündeki çiftçilere aynı zamanda sumak ve alıç fidesi desteği de verildi.

15 bin aileyle sözleşmeli tarım yapan HBB, Hatay’ı tatlı patateste marka haline getirme hedefiyle, 2022 senesinde 20 aileye 100 bin fide desteği verdi. Büyükşehir ekipleri, 2023 yılında daha fazla çiftçiye ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.

https://youtu.be/qTVan1i_gfY