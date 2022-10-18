Hatay'dan iktidara 'Samandağ' çağrısı

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, Samandağ’daki çevre yolunun bir an önce bitirilmesi için iktidara seslendi.HATAY (İGFA) - Sorunun 20 yıllık olduğunu ve iktidar vekilleri tarafından defalarca sözler verilmesine rağmen yolun yapılmadığını belirten Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, “20 yıldır konuşulan, mevcut iktidar vekillerinin 6 defa söz verdiği ve çok sayıda müteahhitin değiştiği yoldayız. 20 yıldır –cek –cak ile geçen süre sonunda Samandağ çevre yolumuzun akıbeti bu. Ricamız 7 ay kalmış iktidar ömürlerinde bu yolun hiç olmazsa bir kısmını bitirip öyle gitsinler. Yoksa 20 yıllık konuşmaları boşa gidecek. Samandağ halkının da beklemesi boşu boşuna olacak, bu sefer bitirilsin” dedi.

Başkan Savaş’ın ardından CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur da Hatay’a sadece HBB’nin hizmet yaptığını ifade etti.

Yaklaşık 3 aydır Lütfü Savaş ile birlikte 15 ilçeyi gezdiklerini söyleyen Güzelmansur, “Buradan iktidara sesleniyorum. Artık lütfen Samandağ’a gereken hizmeti yapın. Ve en azından bu yolu bitirmeye çalışın. Değilse biz 8 ay sonra iktidara geldiğimiz zaman Samandağ’ın hak ettiği hizmeti fazlasıyla alacağının sözünü veriyorum” diye konuştu.

CHP Samandağ İlçe Başkanı Turgay Abacı da, bölge halkının yaşadığı mağduriyeti dile getirdi.

Vatandaşların evlerinde pencere açamayacak duruma geldiğini belirten Abacı, “İnsanlar gerçekten ciddi derecede mağdur. Pencere açamayacak, balkonlarında oturamayacak, bahçelerine çıkamayacak noktadalar. Sayın Yayman en son 1 hafta önce bütün ekip arkadaşlarını alarak buralardan canlı yayın yaptı, ‘çevre yoluna başlıyoruz, bu defa bitireceğiz’ diye. Ama maalesef aradan 7 gün geçmesine rağmen yolda ciddi bir çalışma yok. Şunu rica ediyorum. Artık Kuşalanı’ndaki devlet hastanesinin oradan haftada 5-6 gün yaptığı şovları bundan sonra burayı bitirmek için bekliyoruz” diye konuştu.