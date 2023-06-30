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Hatay'dan ihtiyaç sahiplerine kurban eti
GÜNDEM 30.06.2023, 18:22
Hatay Büyükşehir Belediyesi, insani yardım kuruluşlarıyla iş birliği yaparak ihtiyaç sahibi 500 aileye bin 625 kilo et dağıttı.HATAY (İGFA) - Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), insani yardım kuruluşlarıyla yaptığı iş birliği ve koordinasyon kapsamında ihtiyaç sahibi 500 aileye bin 625 kilo et dağıttı.
Hatay Büyükşehir Belediyesi koordinesinde İslamic Relief Turkey ile Mülteciler ve Sığınmacılarla Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin ' Kurban Bayramı Projesi' kapsamında Antakya'da Serinyol ve EXPO Alanı'nda ihtiyaç sahibi 500 aileye bin 625 kilo et dağıtıldı.
Daha önceden başvurularla belirlenen ve kart dağıtımı yapılan 500 aile, Kurban Bayramı'nda evlerine et götürebilmenin mutluluğunu yaşadı.
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