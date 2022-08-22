Hatay'dan başladı, Eskişehir'de bitecek... 16 il sınırından geçecekler

Hatay’dan başlayan en zorlu rally raid yarışlarından biri olan TransAnatolia, 16 il sınırından geçilerek 27 Ağustos’ta Eskişehir'de sona erecek.HATAY (İGFA) - Dünyanın en büyük ve en zorlu rally raid yarışlarından biri olan TransAnatolia, 20 Ağustos tarihinde EXPO Antakya alanında başladı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu TOSFED ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı TGA destekleriyle düzenlenen TransAnatolia’nın seramonik stratı HBB Başkanı Lütfü Savaş, TransAnatolia Genel Koordinatörü Burak Büyükpınar ve TransAnatolia Sportif Direktörü Orhan Çelen tarafından verildi.

TransAnatolia’ya Motosiklet, Quad, SSV, Otomobil ve Kamyon kategorilerinde 56 rally, 28 raid olmak üzere toplam 84 yarış aracı ve 115 yarışçı katılıyor.

Hatay’dan başlayan yarış, Osmaniye, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adana, Kayseri, Sivas, Yozgat, Nevşehir, Niğde, Mersin, Karaman, Aksaray, Konya ve Ankara illerinden geçilerek 27 Ağustos’ta

Eskişehir’de sona erecek.

TransAnatolia’da bu yıl ayrıca, ilk kez TransAnatolia’ya katılan motosikletçiler arasında günün en iyi derecesini yapan yarışcıya Castrol Power1 en iyi Rookie’si özel ödülü de verilecek.

Hatay EXPO alanından verilen start öncesi konuşan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, “TransAnatolia Rally Raid yarışı bu sene ilklerin, enlerin ve tarihte dünyanın en büyük ikinci şehri olan Hatay’ımızda başladı. İlk tarımın yapıldığı, ilk buğdayın ehlileştirildiği, ilk zeytinin sofra ile buluştuğu tarihin kültürün ve medeniyetin fışkırdığı bir şehir burası. 12.si düzenlenen Uluslararası böyle bir organizasyona böyle özel bir yerde bereketli Hatay topraklarında ev sahipliği yapmaktan dolayı çok mutluyuz. Sporcularımıza şimdiden kazasız belasız bir yarış olmasını diliyorum” dedi.

TransAnatolia Sportif Direktörü Orhan Çelen de, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu TOSFED ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı TGA’ya teşekkürlerini iletirken, tüm sponsorlarımıza da desteklerinden dolayı minnettar olduklarını söyledi.

TransAnatolia’da bu yıl daha önce çok kez Dakar Rally’sinde başarılara imza atmış ve TransAnatolia’ya ikinci kez katılan Yamaha takımından fransız Xavier De Soultrait KTM 690R motosikletiyle katılıyor. SSV1 kategorisinde ise İtalyan yarışçılar Federico Butto ve Martino Albertini de yer alacak.

Bu yıl kamyon kategorisinde TransAnatolia’ya altıncı kez katılan İtalyan Marino Mutti ve Andrea Mazzoleni ikilisi de Mercedes Unimog’ları ile yarışa renk katacak.