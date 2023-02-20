Hatay'dan ayrılanlara seslendi: Toprağınızı satmayın, yine buluşacağız
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, depremde etkilenen illerden biri olan Hataylılara seslenerek, "Toprağınızı, malınızı, mülkünüzü satmayın! Yine buluşacağız" dedi.HATAY (İGFA) - Hatay, ikiz depremlerde etkilenen illerden biri olmuştu.
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, deprem dolayısıyla şehirden ayrılan hemşehrilerine seslenerek, "Topraklarınızı, malınızı, mülkünüzü satmayın" uyarısında bulundu.
"Yine buluşacağız" diyen Başkan Savaş, sosyal medya hesabından yaptığı Hatay ve 40asırlıkTürkYurdu etiketli videolu paylaşımda, "Tapularınız, Atatürk’ün şahsi meselesi Hatay'da sizleri söz sahibi yapmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.
https://twitter.com/DocDrLutfuSavas/status/1627349246553776132
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