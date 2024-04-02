Hatay'daki seçimlere 'itiraz'!

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, 31 Mart'ta gerçekleştirilen seçim sonuçlarına bugün itiraz etmeye hazırlanıyor.HATAY (İGFA) - Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 31 Mart'ta gerçekleştirilen seçim sonuçlarına ilişkin itirazı bugün saat 10.00'da Antakya İlçe Seçim Kurulu'na resmen yapacaklarını duyurdu.

Başkan Savaş, açıklamasında Hatay halkının seçim iradesini kesinlikle gasp ettirmeyeceğimizi bir kez daha vurguladı.

Antakya İlçe Seçim Kuruluna, daha sonra diğer ilçe seçim kurullarına gerekli itirazları yapacaklarını belirten Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, paylaşımında, "Hukukçularımız dün geceden itibaren, seçimlere ilişkin ıslak imzalar, oy sayım cetvelleri, oy sonuç tutanakları ile YSK verilerine dair birçok konu üzerindeki çalışmasını sürdürüyor.Hatay halkının sandık iradesi tam olarak tecelli edene kadar mücadelemiz sürecek. Bir tek oyun bile takipçisi olacağız. Tüm süreçte yanımızda olan Genel Başkan Yardımcılarımız Sayın Gökçe Göken ve Murat Bakan, milletvekillerimiz Nurhayat Ataca Kayış, Mehmet Güzelmansur, Nermin Yıldırım Kara ile geçmiş dönem milletvekillerimiz Suzan Şahin ve İsmet Tokdemir, İl Başkanımız Sayın Hakan Tiryaki ve parti örgütümüze, hemşehrilerime, emek veren herkese teşekkür ediyorum. Bir tek oyun bile takipçisi olacağız. Bundan sonraki her aşamada sizleri bilgilendireceğiz" ifadelerini kullandı.