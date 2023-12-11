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Hatay'daki rezerv alanlar her açıdan takipte

GÜNDEM 11.12.2023, 17:53
Hatay'daki rezerv alanlar her açıdan takipte

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, Hatay’ın binlerce yıllık bir şehir olduğunu ve tamamen fay hatlarının üstüne kurulmuş yerleşim alanı olduğunu söyledi.HATAY (İGFA)  - 6 Şubat depreminin ardından şehrin güncel durumu ve yaşanılan sıkıntılar ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Savaş, deprem öncesi ve sonrasında öncelikle bilim dünyasından destek istediklerini kaydetti.

“15 FARKLI KONUDA DETAYLI ARAŞTIRMA YAPTILAR”

Türkiye'nin en önemli üniversitelerinden biri olan Yıldız Teknik Üniversitesi hocaları başta olmak üzere, 126 akademisyen ile aylardır Hatay üzerinde çalıştıklarını belirten Savaş, ‘’15 farklı konu başlığı altında detaylı bir araştırma yaptılar. Depremsellik ne durumda? Yerleşime uygunluk değerlendirmesinde hangi yerlerde yerleşime daha uygun? Sosyoekonomik durum nedir? gibi konularda bizimle birlikte çalışıyorlar şu an. Hatay’ı bilimle inşa edeceğiz” dedi.

“BİR DAHAKİ DEPREMDE YİNE AĞLARIZ, FERYAT EDERİZ”

İnsanları güvenli, sağlıklı bir mekânda yaşatacak bir şehir oluşturulması gerektiğini belirten Savaş, “Aksi takdirde hemen beton yaparım, temel atarım,  insanları kurtaralım dediğiniz zaman bu geçici bir kurtuluş olur. Bir dahaki depremde yine ağlamaya başlarız. Yine feryat ederiz. Yine sorunları aramaya çalışırız. Artık bu bir milat bu milleti biz sağlıklı bir zeminde, güçlü bir yapıda ve geleceğe de taşırken mevcut şehirleşme potansiyeli ve mevcut şehirleşmedeki geldiğimiz gelecekteki yeniliklere de açık bir şehirleşme yapmak zorundayız.” dedi.

Hataylı vatandaşlara seslenen Savaş “Hiç kaygı duymasınlar. Biz bilimin ışığında akılcı bir şekilde sizlerle birlikte bu şehri adım adım ayağa kaldırıyoruz. Ve bundan sonra insanlar yaşadıkları coğrafyada, yaşadıkları evlerde, yaşadıkları iş yerlerinde güvenle oturacaklar ve güvenle uykuya dalacaklar. Biz böyle bir şehirleşme için çalışıyoruz. Hiç kimse bu konuda kaygı duymasın. Biz ne yaptığımızı biliyoruz ve bilimin ışığından bu şehri geleceğe huzur içerisinde taşıyacağız.” açıklamasında bulundu.

“OCAK AYINDA PROJE ALANLARIMIZI KANUOYU İLE PAYLAŞACAĞIZ. ÇEVRE BAKANLIĞINA BİLGİ VERDİK”

Hatay için yapılacak çalışmalar hakkında da açıklama yapan Savaş, “ 15 ilçemizi de etüt ederek planlamaya ve dönüşme esas strateji belgesi çalışmalarına hızla başlamıştık. Ocak ayında proje alanlarımızı, dönüşüm stratejilerimizi, mekânsal analizlerimizi kamuoyuyla paylaşacağız. Bu alanları Çevre Şehircilik Bakanlığımızla paylaştık. Konuyla ilgili sürecin en kısa zamanda netleşeceğini düşünüyorum” dedi.

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