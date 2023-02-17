Hatay'daki Bursa ekibine Bakan Koca morali

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Hatay’daki koordinasyon merkezini ziyaret edip, altyapı hizmetlerinden yardımların dağıtımına, geçici barınma alanlarının kurulumlarına kadar her alanda yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.HATAY (İGFA) - Hatay’da, kara ve hava yolu ile bölgeye ulaşan yardımların dağıtımı, seyyar tuvaletler kurulum ve temizliği ile geçici barınma alanlarının kurulumu ile görevlendirilen Bursa Büyükşehir Belediyesi, tüm bunların yanında, altyapı hizmetlerinden ilaçlamaya, sokak hayvanlarının beslenmesinden sosyal desteklere kadar her alanda yoğun bir çalışma sergiliyor.

Koordinasyon merkezinden yürütülen çalışmalar 3 ayrı şantiye ve 2 depodan 440 personel ile 150’yi aşkın araç ve ekipmanla yürütülüyor. Merkez ve kırsal mahalle ayırt etmeksizin çalışan Bursa Büyükşehir ekipleri, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı ağırladı.

Bölgedeki çalışmaları inceleyen Bakan Koca, beraberindeki Bakan Yardımcısı Halil Eldemir ile birlikte Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Hatay’daki Koordinasyon Merkezi’ni ziyaret etti. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Hakan Bebek ile İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Feridun Tarım’ın da hazır bulunduğu ziyarette, Genel Sekreter Yardımcısı Gazali Şen, Bakan Koca’ya, Büyükşehir Belediyesi’nin Hatay’da gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında bilgi verdi. Merkezde 3 bölgede konteynerden geçici barınma alanı kurulumu gerçekleştireceklerini belirten Şen, 100 konteynerin yer alacağı birinci bölgede ilk konteynerin pazartesi günü konulacağını söyledi. Mart ayı ortalarına kadar üç bölgenin de altyapı hizmetlerinin tamamlanacağını kaydeden Şen, konteynerlerin üretilip Hatay’a ulaşmasıyla birlikte hazırlıkları tamamlanan alanlara yerleştirilmeye devam edileceğini belirtti. Şen, geçici barınma alanlarının, içme suyu ve kanalizasyon başta olmak üzere elektrik ve çevre aydınlatmaları tamamlanarak, sosyal donatılarıyla birlikte güvenli yaşam alanları olarak Hataylıların hizmetine sunulacağını kaydetti.

Bakan Koca da geniş bir alanda çalışma yürüten Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne ihtiyaç olması halinde bakanlık olarak gerekli desteği sağlayacaklarını söyledi. Daha sonra saha ekibiyle bir araya gelip, hatıra fotoğrafı çektiren Bakan Koca, depremin ilk gününden beri büyük bir özveriyle çalışan Bursa ekibini kutladı.