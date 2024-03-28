Hatay'da tamamlanan konteynerler hizmete açıldı

Hatay Büyükşehir Belediyesi İle Ansa-Giad işbirliği ile 6 Şubat depremlerinden etkilenen vatandaşların barınma ihtiyacını karşılamak üzere oluşturulan 50 konteynerlik Geçici Yaşam Alanı’nın açılışı Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın katılımıyla gerçekleştirildi.HATAY (İGFA) - Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, Ansa-Giad’ın 6 Şubat’ta yaşanan depremlerin ardından Hatay’da depremden etkilenen vatandaşlara gıda, barınma ve tüm yaşam malzemelerinin sağlanması noktasında birçok destekte bulunduğuna dikkat çekti.

Başkan Savaş, alt yapısı ve yer tahsisi Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan 150 konteynerlik geçici yaşam alanlarının ardından Ansa-Giad ile birlikte insanların çok uzunca bir süre hayatlarını idame edebilecekleri 75 metrekarelik çelik konstrüksiyon evden oluşan 500 konutluk projenin yapımına başlayacaklarının da müjdesini verdi.

“HATAY'IN İYİLEŞTİRME PLANIYLA İLGİLİ MÜTHİŞ ÇALIŞMALAR YAPTIK”

Hatay Büyükşehir Belediyesi olarak hem altyapı hem de üst yapıyla ilgili müthiş bir hazırlık yaptıklarını belirten Savaş, “Hatay'ın iyileştirme planıyla ilgili müthiş çalışmalar yaptık. Deprem sonrası hak sahibi olamayan kiracı ve yeni evlenecek çiftler gibi dezavantajlı gruplar için, imkanları kısıtlı olanlar için temel hedefimiz 40 bine yakın konut yapmak. Bunların büyük bir kısmını çelik konstrüksiyonla, sağlam depreme dayanıklı konutu yapmak. Bu projemizi 3 ayrı kategoride hayata geçireceğiz" dedi.

Başkan Savaş, Hataylı çiftçi ve köylüleri desteklemek amacıyla 4 yıldır yürüttükleri Kırsal Kalkınma Projesi kapsamında üreticilerin yetiştirdiklerini meyvelerin, sebzelerin de ihtiyaç fazlasını kurutup kesip kurutup paketleyip raf ömrünü arttırmak amacıyla daha önce kurdukları ancak deprem nedeniyle zarar gören 20 ton kapasiteli Kurutma Tesisi’ni de tekrar aktif hale getireceklerini sözlerine ekledi. Savaş, amaçlarının özellikle küçük çiftçilere destek olmak, onları ayakta tutmak, topraklarını satarak köylerini terk etmelerine engel olmak olduğuna vurgu yaptı.

Ansa-Giad Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yurtoğlu ise, deprem sonrası Hatay’a geldiklerini ve o günden bu yana Hataylılara gıdadan giyime, hijyenden barınmaya kadar yaşamsal ihtiyaçlar konusunda destek verdiklerini ve vermeye de devam edeceklerini söyledi.