Hatay'da su aboneleri yarı yarıya düştü!

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, 6 Şubat Depremi sebebiyle Hatay Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü abone sayısının, yıkımlar ve şehirden yapılan göçler neticesinde 630 binden 350 bine düştüğünü bildirdi.HATAY (İGFA) - Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, deprem dolayısıyla meydana gelen alt yapı hasarlarının belli bölgelerde yoğun nüfus hareketliliklerinin oluşması, su altı kaynaklarının yer değiştirmesi, sık sık elektriklerin kesilmesi gibi sebeplerle mevcut su kaynaklarının yetersiz kaldığına dikkat çekti.

Hayatını kaybeden hemşehrileri için duyduğu üzüntüyü ifade eden Başkan Savaş, tüm yıkım karşısında HATSU’nun iş yükünün deprem öncesine göre 10-12 kat arttığını vurguladı.

İlk 4 ay tahsilat yapılmadığını ancak kanunen kalan abonelere fatura göndermek zorunda olduklarını ifade eden Savaş, abone tahsilat miktarının da yüzde 60 oranında düştüğünü kurumun çok zorda olduğunu anlattı.

Hatay’daki enkazlarına yerinde ayrıştırılmasından dolayı altyapıda ciddi yeni hasarların meydana geldiğini söyleyen Başkan Savaş, şebekelerin onarılmasının da zaman gerektiğini ve bu süreçte insanların ciddi sorunlar yaşadığını kaydetti.

Depremden nüfusu yüksek olan Antakya ve Defne ilçesinde yaşayanların ağır yıkım nedeniyle şehir dışına ya da çevre ilçelere gittiğini hatırlatan Savaş, Hatay’ın yaşamış olduğu afetten dolayı çok ciddi bir yıkım yaşadığını ve bu yıkımın üstesinden gelmek amacıyla bütün kurumların iş birliği ile hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

Eksiklikleri tek başlarına yapabilmenin zorluğuna dikkati çeken Başkan Savaş, "Altyapı maliyetleri de çok fazla olduğundan dolayı herkesin bu konuda bize destek vermesi şart. İlgili bakanlarımız, valimiz ve birçok kamu kurum ve kuruluşlarla bu konuları konuşmaya gayret ediyorum. Onlar da ellerinden geleni yapmaya çalışıyorlar. DSİ’ye ihtiyaçları bildirdik, yeni su kuyularının nerelerde acil şekilde açılması gerektiğini bildirdik. Yükümüz çok fazla, ekip ve ekipmanlara ihtiyaçlarımız da olduğundan dolayı herkesten destek bekliyoruz” diyerek Hatay’a destek çağrısı yaptı.

“SAĞLIK BAKANLIĞI DÜZENLİ BİR ŞEKİLDE SULARIMIZDAN NUMUNE ALIYOR”

Bu arada Hatay’daki içme suyu hakkında da önemli açıklamalarda bulunan Lütfü Savaş, "Hatay’da aslında içilmeyecek su yok. Su şebekelerinde yaşanan arızalar yüzünden sorunlar yaşayabiliyoruz. Sağlık Bakanlığı düzenli bir şekilde sularımızdan numune alıyor. Şu ana kadar 7 bin tahlil yapıldı ve sadece 65 tanesinde sıkıntı çıktı. Bu sıkıntıyı da insanlarımız ile paylaşıyoruz ve onları uyarmaktayız" diye konuştu.

Şehirdeki yıkım çalışmalarına da değinen Savaş, 96 bin 654 tane ağır hasarlı veya acil yıkılacak bina olduğunu belirterek, Hatay’ı birlikte yeniden ayağa kaldıracaklarının sözünü verdi.