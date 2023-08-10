Hatay'da prefabriklerin 2. etabı teslim edildi

Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, Hatay Valisi Mustafa Masatlı ile birlikte Büyükşehir Belediyesi ve Ciner Holding Grubu işbirliği ile yapılan Antakya- Kisecik EXPO mevkiindeki 2. etap konutlarının anahtar teslim törenine katıldı.HATAY (İGFA) - Hatay'da 101 konuttan oluşan prefabrik konutların altyapı çalışmaları Büyükşehir Belediyesi'nin HATSU, Fen İşleri, Park Bahçeler Dairesi ile Ciner Grubunun ortak işbirliği ile gerçekleştirildi.

Konutlar Hatay Büyükşehir Belediyesi, Hatay Valiliği ve Ciner Grubunun ortak çalışması sonucu öksüz, yetim, engelliler başta olmak üzere afetten en çok etkilenen aileler arasından belirlendi.

Konutlar, ihtiyaç duyulabilecek gıda malzemeleri, salon, mutfak takımı, yatak odaları takımları ve elektronik tüm eşyaları ile birlikte depremzede vatandaşlara teslim edildi.

Ciner Grubu adına törende konuşan Ciner Mahallesi Konutlarının yapımının koordinasyonunu sağlayan gazeteci, program yapımcısı Muharrem Sarıkaya, “4. gün Hatay’a geldiğimde depremin ne kadar büyük bir acı ve felakete yol açtığını gördüm. Başkanımız yüzünde yara ile üstü başı toz toprak içinde enkazda kalan insanları çıkarmaya çalışıyordu. Tarif edilemez bir acıydı. Yaralara bir nebze merhem olabilmek için Ciner Grubu olarak kolları sıvadık. Konutların yapımı sürecinde emekleri geçen Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş’a, Sayın Valimize, kamunun ve devletin tüm birimlerine ve Hatay halkına çok teşekkür ediyorum.” dedi.

“DEVLETİMİZİN DESTEĞİ VE HEPİMİZİN ÇALIŞMASIYLA HATAY’I TEKRAR AYAĞA KALDIRACAĞIZ”

Başkan Lütfü Savaş da konuşmasında depremin ilk saatlerinden itibaren Hatay’ın bir mahşer yeri gibi olduğunu hatırlattı.

Başkan Savaş, 6 aylık süreçte devletimiz, belediyelerimiz, sivil toplum örgütleri ve hayırseverlerimiz gerçekten hem bizlere ve hem de diğer illerimize ekonomik anlamda büyük katkı sağlayan işler yaptıklarını belirterek, "Hatay halkı olarak emek veren ve hizmet eden herkese çok teşekkür ediyoruz. Sayın valimiz bizim bütün dertlerimizi en ayrıntılı noktasına kadar biliyor ve çözmeye çalışıyor. Devletimizin desteği ve hepimizin çalışmasıyla Hatay’ı tekrar ayağa kaldıracağız" mesajını yineledi.

HATAY’I FOTOĞRAF VE VİDEOLARLA ANLAMAK MÜMKÜN DEĞİL BURAYA GELEREK GÖRMEK GEREKİR”

Ciner Mahallelerinin bütün süreçlerine katkı sağlayan Hatay Valisi Mustafa Masatlı da, Hatay’ı bir fotoğraf karesiyle bir videoyla insanların anlaması mümkün olmadığını belirterek, "Ancak buraya gelip vatandaşlarımızın dertleriyle ilgilenenler bilir. Bölgedeki yaraların hızla sarılmasıyla ilgili devletimiz yoğun bir çaba sarf etti ve çaba sarf harcamaya da devam ediyor. Buradaki İnsanlarımızın en medeni ihtiyaçlarının karşılanması için her türlü çaba ve gayret sarf ediliyor. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Hatay için ‘Benim şahsi meselemdir.’ demiştir. Bu şahsi mesele sonsuza dek devam edecektir" diye konuştu.

Tören sonrası konutların anahtarları protokol tarafından depremzede vatandaşlara teslim edilirken duygulu anlar yaşandı.