Hatay'da olası taşkınlara karşı temizlik sürüyor

Hatay Büyükşehir Belediyesi, şiddetli yağışlarda sel ve taşkınların önüne geçebilmek amacıyla dere ıslahı çalışmalarını il genelinde sürdürüyor.HATAY (İGFA) - Hatay Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, Sonbahar ve Kış aylarında gerçekleşen yağışların oluşturabileceği risklere karşı önlemler almaya devam ediyor.

Büyükşehir ekipleri, Antakya ilçesine bağlı Küçükdalyan ve Alahan Mahallelerindeki dere yataklarında çalı çırpı, hafriyat ve plastik atıkları temizledi.

Çevre kirliliğinin ve kötü kokuların önüne geçebilmek amacıyla derelerin düzenli akışını sağlamak istediklerini belirten HBB yetkilileri, olası tehlikelere karşı ıslah çalışmalarının 15 ilçesinde devam edeceğini belirtti.