Hatay'da olası sele karşı tedbiri elden bırakmıyor

Hatay Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, görev alanında bulunan derelerde ıslah ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor.HATAY (İGFA) - Hatay Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Fen İşleri Daire Başkanlığına bağlı ekipler, kış aylarının yaklaşmasıyla tedbirler alma noktasında iş makineleriyle birlikte çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Bu kapsamda Defne ilçesi Turunçlu Mahallesi’nde bulunan Hanna ve Samandağ’da yer alan Koyunoğlu Derelerinin yataklarını kalıntılardan arındırılarak sel ve taşkınlarının önüne geçmeyi hedefliyor.

Yapılan dere ıslah çalışmaları hakkında bilgi veren Hatay Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, bölgede bulunan derelerin yoğun yağışlarda risk oluşturmaması için ıslah çalışmalarının gerçekleştirildiğini, çalışmların ilerleyen süreçlerde de devam edeceğini dile getirdi. Ayrıca derelerin geçtiği yerleşim alanlarının olası su baskınlarına karşı insan ve çevre sağlığı için oluşabilecek tehditlerin de giderileceğini aktardı.