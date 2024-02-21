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Hatay'da okul önlerinde tedbirler alındı
GÜNDEM 21.02.2024, 18:09
Hatay'da UKOME’nin bu ayki toplantısında 18 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.HATAY (İGFA) - Hatay Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Şubat ayı toplantısı gerçekleştirildi.
Reyhanlı, Kırıkhan, Erzin, Defne ve Antakya ilçelerinde muhtelif okulların önlerine öğrencilerin can ve trafik güvenliğini sağlamak amacıyla araçların hızlarını kesmek için kasis yapılması kararının yanı sıra toplantıda il genelinde faaliyet gösteren toplu taşıma, öğrenci ve personel servisliği yapan toplam 40 plakanın devredilmesi ve Dörtyol ilçesi Hafız Ahmet Aksoy Caddesi üzerinde refüj düzenlemesi yapılması kararı da alındı.
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