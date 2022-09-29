Hatay'da Maşuklu Koruluğu yenileniyor

Hatay Büyükşehir Belediyesi, Antakya Maşuklu Mahallesi’nde yer alan, tamamen kullanılamaz ve tehlikeli bir hale gelen koruluğu yenileyerek yepyeni bir kazandırdı.HATAY (İGFA) - 35 bin metrekarelik koruda birçok yenilik ve düzenleme yapan HBB, süs havuzları, bitki heykelleri, aydınlatma figürleri, ahşap kafeterya ve kent mobilyalarıyla doğal bir dinlenme alanı oluşturdu.

Doğal yapıya zarar vermeden projelendirilip yapımı tamamlanan korulukta aynı zamanda yürüyüş yolu ve koşu parkuru, çocukların mental ve fiziksel gelişimini sağlayacak oyun alanları gibi üniteler de bulunuyor. Koruluğun aydınlatma sisteminde ise enerji tasarruflu LED armatür kullanıldı. Minimum sarfiyatla maksimum ışık gücü sağlayan sistemle geceleri ışıl ışıl bir park görüntüsü sağlanırken elektrik sarfiyatı düşürülerek ciddi oranda tasarruf sağlanacak.

Yapılan çalışmalarla yeni yüzüne kavuşan Maşuklu Koruluğu şimdiden bölge halkının büyük beğenisini kazandı. Yetkililer, koruluğun yakın zamanda açılışının gerçekleşeceğini ifade etti.