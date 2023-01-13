Hatay'da korkutan deprem!
Suriye'nin İdlib kentinde 4,6 büyüklüğünde meydana gelen deprem Hatay’da da hissedildi.HATAY (İGFA)- AFAD'dan alınan bilgiye göre, sarsıntı saat 23.40'da merkez üssü Suriye'nin İdlib kentinde yaşandı.
4,6 büyüklüğünde kaydedilen depremin merkez üssüne 43 kilometre uzağı olan Hatay'ın Altınözü ilçesininde de kuvvetli hissedilidği bildirildi.
Depremin derinliği 34,04 km olarak açıklandı.
https://twitter.com/DepremDairesi/status/1613639177739931648
Öte yandan Hatay Valisi Rahmi Doğan da yaptığı açıkalamda, depremde şu ana kadar kurumlara intikal eden olumsuz bir durum olmadığını duyurdu.
Vali Doğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tüm birimlerimizle alan taraması yapıyoruz. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.
https://twitter.com/dogan_rahmi/status/1613646612785504258
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