Hatay'da kontrolsüz yıkıma anında müdahale!

Hatay Valiliği'nce alınan karar doğrultusunda sulama yapılmadan ve alt yapıya zarar verecek şekilde kontrolsüz yapılan yıkımlara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, müdahale ediyor.HATAY (İGFA) -Hatay Büyükşehir Belediyesi, usulsüz gerçekleştirilen yıkım faaliyetlerinde il genelinde denetimler gerçekleştiriyor

Demir malzemenin betondan ayrıştırılması sırasında yollarda döşenmiş olan su, kanalizasyon, doğalgaz ve asfaltın tahrip edilmesine müsaade etmeyen Büyükşehir ekipleri, ayrıştırma faaliyetinin belirlenen noktalarda yapılması konusunda firmalara düzenli şekilde ihtarda bulunuyor.

Uyarıları dikkate almayan, yerinde ayrıştırmaya devam eden ve yıkım sırasında sulama yapmayarak yoğun toza neden olan ilgili firmalara ise cezai işlem uyguluyor.