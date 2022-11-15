Hatay'da Kent Meydanı için Antakya Belediyesi bekleniyor

Antakya’daki Vakıf İşhanı’nın yıkılmasının ardından bu alanın kent meydanı ve yeşil alan olarak düzenlenmesi projesi, Antakya Belediyesi'nin Vakıflar Genel Müdürlüğüne ödemesi gereken tutarı ödemediği için uygulanmaya başlanamadı.HATAY (İGFA) - Şehrin merkezinde bulunan alanın meydan ve yeşil alan olarak şehre kazandırılması için uzun uğraşlar veren Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, 10 Kasım 2021 tarihinde Hatay Valisi Rahmi Doğan, Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz ve Vakıflar Bölge Müdürlüğü temsilcilerinin katılımıyla protokol imzalamış, bu protokol kamuoyu ile paylaşılmıştı.

Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait taşınmazın, imzaların atılmasıyla Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Antakya Belediyesine devredilme süreci başlamıştı.

KENT MEYDANI İÇİN 8 ŞUBAT’TA TAPUSUNU ALINDI

İmzaların atılmasıyla birlikte çalışmalarını hızlandıran Hatay Büyükşehir Belediyesi üstüne düşen tüm sorumluluğu yerine getirdi. Büyükşehir Belediyesi, Antakya’daki fuar alanı olarak bilinen 23 bin 300 metrekarelik Saraycık Mahallesindeki arsasını Vakıflar ile trampa etti. Protokol gereği kendi hissesine düşen 29 milyon 430 bin lirayı Vakıflara ödeyerek, 1268 metrekare parselin 1007 metrekaresini mülkiyetine geçirdi.

HBB, 8 Şubat 2022 tarihinde hissenin tapu devrini Vakıflar Bölge Müdürlüğünden aldı. Nihai protokolün taraflarından olan Antakya Belediyesi ise kendisine düşen 206/1000 metrekare hissesi için ise bugüne kadar Vakıflar Bölge Müdürlüğüne herhangi bir ödeme yapmadı. Antakya Belediyesi ödeme yapmadığı ve tapusunu almadığı için meydanda çalışmalara başlanamadı.

Antakya Belediyesinin protokole göre hissesi için Vakıflar Bölge Müdürlüğüne nakit ödeme yaparak hissenin tapusunu alması ve buna göre ihale sürecinin başlatılması gerekiyor.

Protokolde alınan kararlar neticesinde parsel mülkiyetinin HBB ve Antakya Belediyesine devrinin yapılacak olmasına istinaden HBB, kamu yararı gözeterek, Köprübaşı kent meydanı alanının ve yakın çevresinin tasarımı için bütüncül bir bakış açısı ile ele alınması, verimli sonuçlar elde edilmesi amacıyla kent dokusuna ve kimliğine uygun projelerin üretilmesini hedefleyerek 16 Temmuz 2021 tarihinde 'Antakya Köprübaşı Kent Meydanı ve Yakın Çevresi Kentsel Tasarım Proje Yarışması yapılacağını duyurmuştu.

28 Ekim 2021 - 31 Ekim 2021 tarihleri arasında HBB’nin ilan ettiği ulusal proje yarışmasına katılan projelerin jüri değerlendirilmesi yapılmış, 20 Kasım 2021 tarihinde Antakya HATMEK binasında kolokyum ve ödül töreni katılımcılara ve halka açık olarak düzenlenmişti.

Kamuoyuna açıklanan ve yarışmada birinci olan proje uygulanabilir şekilde Antakya Belediyesi’nin sorumluluğunu yerine getirmesini bekliyor.