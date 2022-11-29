Hatay'da istihdam hamlesi

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş’ın, Hatay’daki işsizlik sorununun çözümüne yönelik attığı somut adımlardan birisi daha ilk meyvelerini veriyor.HATAY (İGFA) - Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) ile Global Aviation Services Interior (GASI) arasında 19 Eylül 2022 tarihinde imzalanan havacılık sektöründe “yurt içi ve yurt dışı işe yerleştirme iş birliği protokolü” kapsamında İngilizce ve Almanca seviye tespit sınavları başlıyor.

HBB ve GASİ iş protokolü ile başlatılan istihdam programına başvuru yapanların değerlendirmelerinin 11 Kasım’da sona ermesinin ardından ilk etapta başvurusu kabul edilen 300 kişinin Almanca ve İngilizce seviye tespit sınavları 4 Aralık’ta yapılacak.

2 BİN 605 KİŞİ ETAPLAR HALİNDE SINAVLARA ÇAĞRILACAK

GASİ, 6 bin 757 kişinin protokol kapsamında başvuruda bulunduğunu, 2 bin 605 kişinin işe alımlar için 2023 yılı boyunca etaplar şeklinde sınavlara çağrılacağını, standartlara uyum sağlamayan 4 bin 152 kişinin başvurularının kabul edilmediğini HBB’ye bildirdi.

GASİ, CV (özgeçmiş) değerlendirmeleri çerçevesinde ilk etapta 300 kişinin Almanca ve İngilizce seviye tespit sınavlarına çağrıldığını sınava çağrılan ilgili adaylara e-posta gönderildiğini belirtti. Başvurusunun kabul edildiği e-postayı alan, ancak ilk sınava çağrı e-postası almayan diğer adaylara 2023 yılı Ocak ayı içerisinde etaplar şeklinde e-posta gönderileceği duyuruldu.

Yetkililer, bazı adaylara e-posta gönderildiği halde mesajın spam kutusuna düştüğünü tespit ettiklerini duyurdu ve adayların posta kutularını iyi kontrol etmeleri konusunda uyarıda bulundu.