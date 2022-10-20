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Hatay'da HADO seferlerine zorunlu ara!

GÜNDEM 20.10.2022, 18:07
Hatay'da HADO seferlerine zorunlu ara!

Hatay'da ilk seferini 19 Mayıs’ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Girne kentine gerçekleştiren HADO, uluslararası kurallar, mevsim koşulları ve meteorolojik nedenlerden dolayı seferlerine ara verdi. Nisan 2023'te seferler yeniden başlayacak.HATAY (İGFA) - Hatay Deniz Otobüsü(HADO) seferlerine ara verdi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi ve HADO yetkilileri konuyla ilgili bir açıklama yayımladı.

Genel Sekreter Yardımcısı Metin Açık, HADO’nun 2023 yılı Nisan ayında seferlerine yeniden başlayacağını bildirdi.

AÇIK: İYİ BİR SEZON GEÇİRDİĞİMİZE İNANIYORUM

Metin Açık, “Başkanımız Lütfü Savaş’ın en önem verdiği projelerden biri olan HADO ile bugüne kadar yaklaşık 25 bin yolcu taşıdık. Meteorolojik nedenlerden dolayı projemizi durdurmak zorundayız. Seferlerimize 2023 yılının Nisan ayında başlamayı planlıyoruz. Bugüne kadar haftada iki kez Girne, bir kez de Gazimağusa olmak üzere 3 sefer düzenliyorduk. Bu sosyal projemizde, vatandaşlarımıza, hastalarımıza ve öğrencilerimize en iyi şekilde yardımcı olmaya çalıştık. İyi bir sezon geçirdiğimize inanıyorum” ifadelerini kullandı.

HADO Genel Müdürü Bülent Ok, mayıs ayında başlayan seferlerin meteorolojik nedenlerden dolayı uluslararası kurallar çerçevesinde sonlandırıldığını söyledi.

İki gemiyle yapılan Girne ve Gazimağusa seferleri ile çok başarılı bir sezon geçirdiklerini ifade eden Ok, “Bugüne kadar taşıdığımız 25 bin yolcuyu Kırıkhan, Reyhanlı ve diğer ilçelerimizden, bölge hinterlandı olan Kahramanmaraş, Diyarbakır, Adıyaman, Osmaniye ve Gaziantep’ten gelen öğrenciler oluşturdu. Projeyi sonlandırmadık. Yeni bir başlangıç yapmak için hazırlık yapıyoruz. Limanımız bakım, onarım ve tadilatla uluslararası kurallara göre yenilenecek. Önümüzdeki sezon hizmet kalitesinin yükseltilmesi için biraz daha büyük gemilerle çalışmayı hedefliyoruz” dedi.

Limanların kapasitesi 500 groston ama biz bunu 5 bin grostona yükseltmeyi hedeflediklerini belirten Ok, "Hedefimiz sadece KKTC değil, Akdeniz’de bize çok yakın olan Beyrut ve Libya hattında daha kaliteli, daha konforlu gemilerle limanımız hizmet verecektir’ diye belirtmişti. Biz de bu hedefler doğrultusunda hazırlık sürecini projelendirme, hedefleri gerçekleştirme programı olarak hayata geçireceğiz. Bu süreci en verimli şekilde kullanacağız” diye konuştu.

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