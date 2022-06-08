Hatay'da 'HADO Kargo' hamlesi

Hatay'dan yavru vatan Kıbrıs Girne'ye deniz ulaşımını seferlerini HADO ile sürdüren Büyüşehir Belediyesi, şimdi de HADO Kargo'yu kurmak için harekete geçti.HATAY (İGFA) - Hatay Büyükşehir Belediye Meclisi 2022 yılı haziran ayı toplantısı Başkan Vekili Fedai Yücedal yönetiminde gerçekleştirildi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Metin Açık, HADO’nun ilk üç seferdeki giden ve dönen yolcu sayıları hakkında bilgi verdi.

HADO’nun son seferinde Girne’ye 102 kişinin gittiğini açıklayan Açık, “Kıbrıs’ta yaşayan çok sayıda hemşehrimiz var. Bilet satışlarında her geçen gün artış var. Hem burada hem de Girne tarafında seferler hakkında karşılıklı memnuniyet söz konusu. Sefer saatlerindeki değişiklik sayesinde vatandaşlarımız daha rahat bir yolculuk yapıyor. Yolcular, gidiş gelişlerde sıkıntı yaşanmadığını belirtiyor” dedi.

Uluslararası sulardaki yolcu gemilerinin mevsim şartlarına göre sefer düzenlediğini sözlerine ekleyen Açık, “Gemimiz 12 ay çalışmayacak. Yolcu gemisi olduğu için sistem bu şekilde olmak zorunda. HADO Kargo’yu kurmak için çalışmalarımız devam ediyor. Bu çalışmamız nihayete erdiğinde gelecek yıl HADO’da yer bulunamayabilir” ifadelerini kullandı.