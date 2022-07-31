Hatay'da Habib-i Neccar Dağı'ndaki yangın kontrol altında

Hatay Büyükşehir Belediyesi(HBB) itfaiyesi Habib-i Neccar Dağı’nda ormanlık alanda çıkan yangına hızla müdahale etti.HATAY (İGFA) - Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, rüzgârın da etkisiyle hızla yayılan yangının büyümemesi ve yerleşim yerlerini tehdit etmemesi için seferber oldu.

Öğleden sonra yangın ihbarı alan ekipler, Habib-i Neccar Dağı’nda yangın söndürme çalışmalarına başladı.

İtfaiye bölgedeki yangına HATSU ve Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığına bağlı çok sayıda personel ve araç ile müdahale etti. Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangın söndürme çalışmalarında HBB ekiplerine havadan destek verdi.

Yangın geniş alanlara yayılmadan kontrol altına alındı.