Son Dakika

Hatay'da enkaz kaldırmada çevresel hamleler değerlendirildi

GÜNDEM 15.11.2023, 17:11
Hatay'da enkaz kaldırmada çevresel hamleler değerlendirildi

Hatay Büyükşehir Belediyesi yöneticileri, deprem sonrası oluşan enkazların kaldırılması sırasında yaşanan çevresel sorunların etkisinin azaltılması ve gerekli önlemlerin alınarak denetim sisteminin yaygınlaştırılması amacıyla toplantı gerçekleştirdi.HATAY (İGFA) -  Hatay Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Mahir Çiçek başkanlığındaki toplantıya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri katıldı.

Toplantıda enkaz kaldırma çalışmaları sırasında çevresel sorunları minimum seviyeye indirgemek amacıyla yapılan çalışmalar değerlendirildi.

Mahir Çiçek konuşmasında “6 Şubat 2023 tarihli depremde ilimizde yaşanan yıkımların çevresel etkilerinin en aza indirilmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. HBB olarak çevre kirliliği ile mücadelede birçok projeler hazırlamış olup, Birleşmiş Milletler ve kalkınma ajansları ile ortak çalışmalar yürütmekteyiz. Çevrenin korunması, iyileştirilmesi, toprak, su ve hava kirliliğinin önlenmesi için çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Doğal kaynakların en iyi şekilde korunmasının sağlanması, bugünkü ve gelecek kuşakların sağlık, uygarlık ve yaşam standartlarının yükseltilmesi en büyük hedeflerimizden biri. Sürdürülebilir çevre temizliği bilincinin oluşturulması ve toplumun tamamına bu bilincin yaygınlaştırılmasını amaçlamaktayız” dedi.

“DENETİMLERİMİZİ ARTTIRARAK ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ”

İl genelinde enkaz kaldırma çalışmalarının yapıldığı noktalarda denetimler gerçekleştirdiklerini kaydeden Çiçek, “ Hatay Büyükşehir Belediyesi olarak 15 Şubat 2017’de Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kurulunda almış olduğumuz karara istinaden ilimizde hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıkları taşıma faaliyeti gösteren gerçek ve tüzel kişilerin belediyemiz Hafriyat Yönetim Sistemine uygun olacak şekilde GPS (Uydu Bazlı Navigasyon Sistemi) ile takip edilmesi zorunlu hale getirilmiştir. Vatandaşlarımızın daha güvenilir bir çevre de yaşama haklarını korumak adına Zabıta Dairesi Başkanlığımız ile koordinasyon içerisinde denetimlerimizi arttırarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Çiçek, amaçlarının çevre kirliliğini de en aza indirgemek olduğunu vurgulayarak, “ Hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıkları taşıma faaliyeti gösteren gerçek ve tüzel kişileri uyarmak istiyoruz. Belediyemiz bünyesinde bulunan Çevre Denetimi Ekibimiz ve Zabıta Dairesi Başkanlığımıza bağlı kolluk kuvvetlerimiz ile Hatay Valiliğimiz tarafından belirlenen Enkaz Döküm Sahaları dışında kalan alanlara yapılan kaçak dökümler için gerekli idari yaptırımları uygulamaya devam edeceğimizi beyan ediyoruz.  ” diye konuştu.

Hatırlanacağı gibi Kahramanmaraş Merkezli 11 ili etkileyen 6 Şubat depremi sonrası İçişleri Bakanlığı TAMP (Türkiye Afet Müdahale Planı) kapsamında, afet için 4. Düzey Alarm ilan edildiğini açıklamış, Hatay Valiliği de enkaz kaldırma çalışmalarını başlatmıştı.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 12 31
2. Galatasaray 12 31
3. A.Demirspor 12 22
4. Trabzonspor 12 22
5. Beşiktaş 12 22
6. Kayserispor 12 22
7. Antalyaspor 12 18
8. Kasımpasa 12 18
9. Hatayspor 12 17
10. Rizespor 12 17
11. Gaziantep FK 12 15
12. Karagümrük 12 14
13. Sivasspor 12 14
14. Ankaragücü 12 13
15. Pendikspor 12 13
16. Konyaspor 12 10
17. Alanyaspor 12 10
18. Başakşehir 12 9
19. Samsunspor 12 8
20. İstanbulspor 12 5
Takımlar O P
1. Eyüpspor 12 30
2. Kocaelispor 12 26
3. Bandırmaspor 12 25
4. Gençlerbirliği 12 22
5. Bodrumspor 12 21
6. Göztepe 12 20
7. Sakaryaspor 12 19
8. Keçiörengücü 12 18
9. Erzurumspor 12 16
10. Ahlatçı Çorum FK 12 14
11. Manisa FK 12 14
12. Boluspor 12 13
13. Adanaspor 12 12
14. Ümraniye 12 12
15. Şanlıurfaspor 12 11
16. Tuzlaspor 12 11
17. Giresunspor 12 9
18. Altay 12 5
Takımlar O P
1. M.City 12 28
2. Liverpool 12 27
3. Arsenal 12 27
4. Tottenham 12 26
5. Aston Villa 12 25
6. M. United 12 21
7. Newcastle 12 20
8. Brighton 12 19
9. West Ham United 12 17
10. Chelsea 12 16
11. Brentford 12 16
12. Wolves 12 15
13. Crystal Palace 12 15
14. Everton 12 14
15. Nottingham Forest 12 13
16. Fulham 12 12
17. Bournemouth 12 9
18. Luton Town 12 6
19. Sheffield United 12 5
20. Burnley 12 4
Takımlar O P
1. Girona 13 34
2. Real Madrid 13 32
3. Barcelona 13 30
4. Atletico Madrid 12 28
5. Athletic Bilbao 13 24
6. Real Sociedad 13 22
7. Real Betis 13 21
8. Las Palmas 13 18
9. Valencia 13 18
10. Rayo Vallecano 13 18
11. Getafe 13 16
12. Osasuna 13 14
13. Sevilla 12 12
14. Villarreal 13 12
15. Deportivo Alaves 13 12
16. Cadiz 12 10
17. Mallorca 12 9
18. Celta Vigo 13 8
19. Granada 13 7
20. Almeria 13 3