Hatay'da enkaz kaldırmada çevresel hamleler değerlendirildi

Hatay Büyükşehir Belediyesi yöneticileri, deprem sonrası oluşan enkazların kaldırılması sırasında yaşanan çevresel sorunların etkisinin azaltılması ve gerekli önlemlerin alınarak denetim sisteminin yaygınlaştırılması amacıyla toplantı gerçekleştirdi.HATAY (İGFA) - Hatay Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Mahir Çiçek başkanlığındaki toplantıya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri katıldı.

Toplantıda enkaz kaldırma çalışmaları sırasında çevresel sorunları minimum seviyeye indirgemek amacıyla yapılan çalışmalar değerlendirildi.

Mahir Çiçek konuşmasında “6 Şubat 2023 tarihli depremde ilimizde yaşanan yıkımların çevresel etkilerinin en aza indirilmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. HBB olarak çevre kirliliği ile mücadelede birçok projeler hazırlamış olup, Birleşmiş Milletler ve kalkınma ajansları ile ortak çalışmalar yürütmekteyiz. Çevrenin korunması, iyileştirilmesi, toprak, su ve hava kirliliğinin önlenmesi için çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Doğal kaynakların en iyi şekilde korunmasının sağlanması, bugünkü ve gelecek kuşakların sağlık, uygarlık ve yaşam standartlarının yükseltilmesi en büyük hedeflerimizden biri. Sürdürülebilir çevre temizliği bilincinin oluşturulması ve toplumun tamamına bu bilincin yaygınlaştırılmasını amaçlamaktayız” dedi.

“DENETİMLERİMİZİ ARTTIRARAK ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ”

İl genelinde enkaz kaldırma çalışmalarının yapıldığı noktalarda denetimler gerçekleştirdiklerini kaydeden Çiçek, “ Hatay Büyükşehir Belediyesi olarak 15 Şubat 2017’de Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kurulunda almış olduğumuz karara istinaden ilimizde hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıkları taşıma faaliyeti gösteren gerçek ve tüzel kişilerin belediyemiz Hafriyat Yönetim Sistemine uygun olacak şekilde GPS (Uydu Bazlı Navigasyon Sistemi) ile takip edilmesi zorunlu hale getirilmiştir. Vatandaşlarımızın daha güvenilir bir çevre de yaşama haklarını korumak adına Zabıta Dairesi Başkanlığımız ile koordinasyon içerisinde denetimlerimizi arttırarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Çiçek, amaçlarının çevre kirliliğini de en aza indirgemek olduğunu vurgulayarak, “ Hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıkları taşıma faaliyeti gösteren gerçek ve tüzel kişileri uyarmak istiyoruz. Belediyemiz bünyesinde bulunan Çevre Denetimi Ekibimiz ve Zabıta Dairesi Başkanlığımıza bağlı kolluk kuvvetlerimiz ile Hatay Valiliğimiz tarafından belirlenen Enkaz Döküm Sahaları dışında kalan alanlara yapılan kaçak dökümler için gerekli idari yaptırımları uygulamaya devam edeceğimizi beyan ediyoruz. ” diye konuştu.

Hatırlanacağı gibi Kahramanmaraş Merkezli 11 ili etkileyen 6 Şubat depremi sonrası İçişleri Bakanlığı TAMP (Türkiye Afet Müdahale Planı) kapsamında, afet için 4. Düzey Alarm ilan edildiğini açıklamış, Hatay Valiliği de enkaz kaldırma çalışmalarını başlatmıştı.