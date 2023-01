Hatay'da dev açılış

Hatay’ın Antakya ve Arsuz ilçelerini birbirine bağlayacak olan yolun temeli atıldı.HATAY (İGFA) - Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına başlanan Serinyol-Madenli yolu ile Antakya-Arsuz arası 55 kilometreye düşecek.

HBB Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, temel atma töreninde yaptığı konuşmasında iktidarın Hatay’daki temsilcilerine seslendi.

Hayata geçirdikleri her hizmete tüm siyasi parti temsilcilerini davet ettiklerini söyleyen Savaş, “Biz şehrimizde yapmış olduğumuz hizmetlerde siyasi parti temsilcilerimizi davet ediyoruz. Siyasi partiler bu memlekete hizmet etmek için kurulmuştur. Hizmet etmek için de davete icabet etmek lazım hatta inancımız gereği de davete icabet sünnettir. Halkımız o sünneti yerine getirecek insanları seçip kendi kendini yönetme hakkını belirler. Şimdi biz bunları yapıyoruz ya onlar da Amanos Tüneli’nin temelini atıyormuş gibi yapacaklar. Çünkü nasıl 3 gölet 6 tane barajı getirdik dedilerse Amanos Tüneli’ni de açmış gibi yapacaklar. 2014 yılında atacakları temel 2023 yılında hala ortada yok. Onlar temeli atarlar ve bitirmek inşallah bize nasip olur” dedi.

HADO İLE BEYRUT MÜJDESİ

Başkan Savaş, konuşmasının devamında bahar aylarında HADO ile Beyrut seferlerine başlayacaklarının müjdesini verdi. Lütfü Savaş, “Biz geldiğimizde 1 tane köyün yolu beton asfalt değildi. Şu an asfaltlamadığımız çok az köy yolu kaldı. EXPO’yu yaptık ve 2 milyon 150 binin üzerinde insan ziyaret etti. Bundan sonra da orası kullanılmaya devam edecek. Tarihi dokularımızı restore ediyoruz. Hatay Deniz Otobüsü seferlerini başlattık. İki gün önce Beyrut Valisi ile görüştük. Bahardan itibaren inşallah Beyrut seferlerine başlayacağız. Serinyol-Madenli yolunun açılışını yıl sonuna doğru daha fazla kalabalıkla yapacağız” ifadelerini kullandı.

“ÜLKEMİZDE YAŞANAN HER SIKINTININ ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ VE HUZURU TESİS EDECEĞİZ”

Millet İttifakının ülke için önemine de değinen Başkan Savaş, “Millet İttifakı milletin gönüllülerinden oluşmaktadır. İstişare sünnettir, sünnete uyacağız, istişare edeceğiz. Ülkemizi daha güzel günlere taşıyacağız. Ülkemizde yaşanan her sıkıntının üstesinden geleceğiz ve huzuru tesis edeceğiz. Biz önce toplumda mutabakatı sağlamak zorundayız. Hatay her şeye rağmen huzur içinde yaşayan bir şehir ama ülkemizin en çok huzura ihtiyacı var, huzuru bulan her ülke hızlı bir şekilde kalkınmaya başlar ve hep birlikte o kalkınmanın sonucunu da alırlar. Bu nedenle biz ittifak olarak bunu sağlamaya adayız. Temel atma törenimize gelen bütün herkese, emek edip yolumuzu açacak müteahhit arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. En kötü günümüz böyle olsun. Hayırlı, uğurlu olsun” dedi.

ANTAKYA ARSUZ ARASI 76 KM’DEN 55 KM’YE DÜŞÜYOR

HBB Fen İşleri Daire Başkanı Hasan Ziya Hamidioğulları, yol hakkında teknik bilgi paylaştı. Yolun tamamlanmasıyla birlikte iki ilçe arasındaki mesafenin 55 kilometreye düşeceğini belirten Hamidioğulları, “İskenderun ve Arsuz bölgelerine ulaşımda tek yol Belen Geçidi idi. Özellikle yaz aylarında bu geçitte çok ciddi bir trafik yoğunluğu yaşanıyor ve kazalar meydana geliyordu. Bu bölgede hızlıca bir proje çalışması başlattık ve Tahtaköprü, Kömürçukuru, Derekuyu ve varış noktası olarak da Madenli’yi belirledik. Bu güzergâhla yolumuz 76 kilometreden 55 kilometreye düşüyor. Yol şu anda açık, 4 ve 6 metre genişliğe sahip. Orman Genel Müdürlüğünden alınan izinlerle ormanı tahrip etmemek adına 10 metreye çıkardık. Bu çalışmanın belediyemize maliyeti 320 milyon TL’dir. İnşallah 2023 yılı sonunda bu yolu hepimiz kullanacağız” dedi.

ŞAHİN: LÜTFÜ SAVAŞ HATAY İÇİN ÇOK BÜYÜK BİR ŞANS

CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin yaptığı konuşmada “Başkanımız Hatay’da yeşil alanlarımızı üç katına çıkardı. Hatay’da kırsal kalkınmadan, gastronomiden, HADO’dan EXPO’ya kadar hükümetin yapması gereken her şeyi Lütfü Savaş yapıyor. Lütfü Savaş Hatay için çok büyük şanstır” dedi. Yolun trafiği rahatlama açısından da önemli olduğunu vurgulayan CHP Hatay Milletvekili İsmet Tokdemir, “Kim memleketine hizmet etme noktasında bir azimle çalışıyorsa Allah onun önünü açsın. Başkanımıza bu eseri bize kazandırdığı için çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal da tarihi projeyi Hatay’a kazandıran Başkan Savaş’a teşekkür etti. CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, yeni yolun bölge kaderini değiştirecek çok önemli bir proje olduğunu dile getirdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eski Bakanı Nihat Matkap da yeni yolun Hatay’a çok büyük nefes aldıracağını söyledi

Açılışta konuşma yapan siyasi parti temsilcileri Hatay’a yapılan hizmetler ve dev proje için HBB Başkanı Lütfü Savaş’a teşekkür etti. Konuşmaların ardından Lütfü Savaş ve eşi Prof. Dr. Nazan Savaş yolun ilk temelini attı.

Yeni yol, Antakya ile Arsuz arasındaki mesafeyi 55 kilometreye düşürecek, Belen Geçidi’ne alternatif güzergâh olarak temeli atılan Serinyol-Madenli yolunun 2023 yılında tamamlanması bekleniyor. Arsuz-Madenli yolu Hatay’ı diğer illere de bağlayan yeni bir ana yol olarak trafiği rahatlatacak. Yolun tamamlanmasıyla birlikte HADO limanına ulaşım daha kolay hale gelecek geçtiğimiz günlerde yapımına başlanan Hatay Sebze-Meyve Hali’ne lojistik açıdan büyük katkı sağlayacak.

Antakya Tahtaköprü mevkiinde gerçekleştirilen törene Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş ve eşi Prof. Dr. Nazan Savaş, CHP Hatay milletvekilleri Mehmet Güzelmansur, İsmet Tokdemir, Serkan Topal ve Suzan Şahin, eski CHP Hatay İl Başkanı Ramiz Parlar, eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Nihat Matkap, siyasi parti temsilcileri, ilçe belediye başkanları, STK, dernek ve oda temsilcileri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.